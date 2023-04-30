Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Murat Erkol (46) hayatını kaybederken 87 yaşındaki annesi Fevziye Erkol hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi 2251. Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Fevziye Erkol da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 87 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.