Sivas’ın Hafik ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında 5 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Besinli köyünde tek katlı yayla evinde çıktı. Sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın diğer yayla evlerine de sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Hafik Orman İşletme Şefliği ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında tek katlı 5 yayla evinin kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken AFAD ekipleri ise zarar gören evlerde hasar tespit çalışması başlattı.