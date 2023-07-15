CHP Yozgat İl Başkanlığı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’ya suç duyurusunda bulundu.

Yozgat Adliye önünde bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Sekreteri Serdar Boztepe, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, göreve başladığı günden bu yana TRT'ye yanlı bir yayın politikası izlettiğini ifade etti.

Boztepe burada yaptığı açıklamada; “TRT Devletin ve Milletin Kuruluşudur. Hepimizin vergileriyle gelir elde etmektedir. Buna karşın çok uzun süredir CHP'yi yok sayan veya kötüleyen yayınlar yapmaktan geri durmamaktadır. TRT Kanunu, TRT kanallarının yayınlarında tarafsız davranmasını hükmetmiştir. Ne var ki mevcut TRT yönetimi bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT, devlet televizyonu olarak değil, AKP'nin propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Genel Başkanımızı ve Partimizi yok sayan zihniyetin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini belirtmek isteriz. Siyasi tarihimiz bu kişileri yargılayacak ve mahkum edecektir. Ancak hesabımızın mahşere kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliğin sorumluları hukuk önünde de hesap vermek zorundadır. TRT, AKP'nin ve Erdoğan'ın seçimi kazanması için bir televizyon kanalı ne yapmalıysa onu yapmıştır. Adeta Saray'ın sözcüsü haline gelmiştir. Bu süreçte; CHP Genel Başkanı, MYK üyeleri, PM üyeleri ve milletvekillerini TRT ekranlarında canlı yayınlanan hiçbir programa davet edilmemiştir. O kadar ki Genel Başkanımız, TRT'de yalnızca hain darbe girişiminin ardından bir defa programa davet edilmiştir. Genel Başkanımızın siyasi konuşmaları TRT'de ya yayınlanmamakta ya da çok az yayınlanmaktadır. Genel Başkanımızın grup toplantıları TRT ekranlarında kesilerek yayınlanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2022 tarihinde yaptığı 40 dakika 56 saniyelik grup konuşmasının 10 dakika 18 saniyelik kısmının yayınlandığı görülmektedir. 3 Ocak 2023 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 adet grup toplantısı düzenlediği; bu toplantılardaki konuşmaların sırasıyla; 9 dakika 50 saniye, 9 dakika 26 saniye, 10 dakika 10 saniye, 10 dakika 38 saniye, 10 dakika 2 saniye, 11 dakika 14 saniye, 9 dakika 30 saniye, 10 dakika 20 saniye ve 10 dakika 36 saniyelik kısımlarının canlı yayınladığı tespit edilmiştir. Seçim boyunca CHP'nin ve Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi reklamları, TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu gündüz kuşağında yayınlanmıştır. TRT ekranlarında CHP ile ilgili yapılan haberlerin çoğu olumsuz şekildedir. Örneklemek gerekirse bu haberlerin bir kısmının başlıkları şu şekildedir: "CHP'de Hakaret Krizi Büyüyor mu?", "Ekonomi Vizyon Belgesine Eleştiri” “Kılıçdaroğlu'na Gazi Meclis Tepkisi" Genel Başkanımızın konuşmaları ya hiç yayınlanmamakta, ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Örneğin 03 Aralık 2022 tarihli CHP vizyon belgesi açıklaması toplamda 4 saat4 dakika sürmüşken TRT Haber bu yayını yalnızca 6 dakika 18 saniye vermiştir. Yine Genel Başkanımızın TBMM'deki 2022 bütçe konuşması 1 saat 2 dakika sürmüşken TRT Haber yalnızca 8 dakika 48 saniyesini canlı yayınlamıştır. Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen, siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen, görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürünü bugün savcılığa şikayet ediyoruz. Adalet arayışımız ve yürüyüşümüz sürecek” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi