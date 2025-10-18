Edinilen bilgilere göre; Necati H. (67) ve eşi G.H.'den (67) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan kimse olmaması ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi.

Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

İçeriye giren ekipler, hareketsiz vaziyetteki Necati H. ve yatalak durumda olan eşi G.H. ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen yaşlı çifte sağlık ekipleri müdahale etti.

Necati H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, bilinci açık olan G.H. ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yatalak durumda olan kadın kimseye haber verememiş

Öte yandan, G.H.'nin birkaç gün önce temizlemek için çıktığı bacadan düşerek sakatlandığı bilgisi edinildi.

Geçirdiği ameliyat sebebiyle yatalak durumda olan çaresiz kadının, bugün gerçekleşen olay sırasında hareket edemediği ve kimseye haber veremediği öğrenildi.

Olay, Eskişehir'de Zafer Mahallesi Yurdatapan Sokak üzerindeki 14 numaralı evde meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.