Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 26 bin liralık Burberry marka sarığıyla canlı yayına katılarak gündem yarattı. Lüks marka sarığıyla ilgili gelen tepkilere ise şaşırtıcı bir savunma yaptı.

Cübbeli Ahmet, Burberry marka 26 bin liralık bir atkıyı sarık olarak kullanarak Ekol TV'de yayınlanan Çağlar Cilara'nın programına katıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay üzerine, Çağlar Cilara canlı yayında Ahmet Mahmut Ünlü'ye bu pahalı sarığı sordu.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün verdiği yanıt ise olayın daha da büyümesine neden oldu: "Markaya takılmamak gerek... Bu sarık kafamı sıcak tutuyor. Gavurların ürettiği kumaşlar bizim için helaldir ama onları gavur gibi kullanmak haramdır" dedi.

Dünyaca ünlü İngiliz markası Burberry, lüks giyim sektöründe tanınan bir marka olarak biliniyor. Burberry marka atkıların en düşük fiyatı 20 bin TL'den başlıyor ve Cübbeli Ahmet'in başına sardığı kaşkol 26 bin 500 TL'ye satılıyor.