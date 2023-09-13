Hükümet Cumhur ittifakına seslenen Başkan Aydoğmuş, ‘Ey Hükümet, Ey Cumhur ittifakı. Kendinizi kandırmayın, siz bu işi beceremediniz” dedi.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kardeşim, millet size 25 yıl saltanatlık mı verdi. Siz millete kin ve nefret kusuyorsunuz. Dürüst babanın yaramaz evladı gibisiniz, Babanın evladına verdiği malı mülkü parayı pulu har vurup harman savundunuz. Bedelini babaya ödetiyorsunuz. Memleket yangın yeri olmuş, mazot almış başını gidiyor 4 ay önce 20 lira olan mazot bugün 40 liraya çıktı, 4 ayda yüzde 100 zam yaptınız. Erdoğan Hükümeti ve Ortakları olan Cumhur İttifakı’nın umurunda değil. Bir ay önce Çiftçi ürününü tarladan kaldıracağı zaman mazot 30 lira yaptınız. Çiftçiye bir tokat vurdunuz, şimdi çiftçi tarlasını ekecek mazot 40 lira oldu. Çiftçi ikinci tokat yedi. Sizin bu millete düşmanlığınız nedir. Anlatında anlayalım. Yazıktır günahtır. Bu millet size güvendi yüzde 52 oy verdi. 25 yıl saltanatlık verdi. Siz ise bir günlük saltanatlığı millete çok gördünüz. Peki soruyorum size, mazotla birlikte her şeye zam geldiği gibi ulaşıma büyük zam geliyor. Peki bu İnsanlar ne yapsın? Yaşamasın mı? Çocuğunu servis vermesin mi? Evine bir ekmek bir kilo et, bir kilo şeker bir kilo çay süt almasın mı? Çocuklarını torunlarını görmek için, onlarla hasret gidermek için İstanbul Ankara İzmir Bursa ya gitmesin mi? Hatta köyüne bağını bahçesini ekmeye gitmesin mi.? Cumhur ittifakı üyeleri Soruyorum size elinizi vicdanınıza koyun, bugün yaşanan bu zamlar sizce normal mi. Ya normal deyin yada normal değil deyin. Ama cevap veremezsiniz çünkü siz esaret altındasınız konuşamazsınız.” (Haber Merkezi)