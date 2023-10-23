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Siyonizm, XIX. yüzyılın sonlarında çeşitli ülkelerde yaşayan kentsoylu Yahudiler tarafından ortaya atılan bir ideoloji olarak kabul edilir. Temel amacı, Filistin'de bir Yahudi devleti kurmaktır. Bu ideolojik fikir hareketi, Yahudi milliyetçiliğine dayanmaktadır ve farklı alanlarda çeşitli hedefleri bulunmaktadır. Siyonizmi savunan kişilere "Siyonist" denirken, bu fikre karşı olanlara ise "anti-siyonist" ifadesi kullanılır.

Siyonizmin temel prensiplerinden biri, Yahudi halkının kendi özgür vatanları olan İsrail'e dönmesi gerektiği inancıdır. Bu akım, Yahudi halkının tarihsel topraklarına geri dönmesini savunur ve Filistin topraklarının önemli bir parçasını kapsayan İsrail devletinin kurulmasını destekler.

Siyonizm, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında daha fazla tanınmış ve etkili hale gelmiştir. Günümüzde, İsrail devleti bu ideolojiyi temel alarak kurulmuş ve bu nedenle Siyonizm, İsrail'in kuruluşu ve meşruiyeti ile yakından ilişkilendirilir.