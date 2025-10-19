1967 senesinde İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli olup, Rize Sütlüce köyündendir.

İlköğrenimini Beyoğlu Piyalepaşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde tamamladı.

Öğrenimine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sürdürdü. 1992 yılında okuldan mezun oldu. Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans üstü eğitimini başarıyla tamamladı. Tunus'ta Arapça, İngiltere'de İngilizce dil eğitimi programlarına katılım sağladı.

Profesyonel iş yaşamına turizm sektöründe sürdürdü. Uluslararası organizasyon deneyimi kazandı. Mesleki yaşamına turizm sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmada yönetici olarak devam etti. Genel Müdürlük yaptı.

Aktif politikaya 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşuyla başladı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcılığı, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve AK Parti Genel Merkez Turizm Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde (TÜRSAB) çeşitli görevlerde bulundu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerde AK Parti tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve seçimleri kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Demircan, 2014 yılında yapılan seçimlerde üçüncü kez aday gösterilirken seçimi kazanarak yeni başkanlık dönemine başladı.

Arapça ve İngilizce bilmektedir. Ferda Hanımla 1996'da evlenen Ahmet Misbah Demircan; Zeynep, Rana ve Neva'nın babasıdır.