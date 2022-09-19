Ziyaretlere devam

Ziyaretleri kapsamında Yenifakılı ilçesini ziyaret eden Milletvekili Başer, ilçeye yeni atanan Kaymakam Mehmet Şirin Altay’ı ve AK Parti İlçe yönetimini ziyaret etti.

Yeni atanan Kaymakam Mehmet Şirin Altay' ı makamında ziyaret eden Başer, hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi.

ÇALIŞMALAR KONUŞULDU

Ziyaretleri kapsamında AK Parti İlçe yönetimi ile bir araya gelen Başer, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında görüştü. Başer, “İlçe başkanlığımızda, ilçe başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Teşkilat çalışmalarımızı gözden geçirdik. Kıymetli teşkilat mensuplarımıza ve dava arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

»Haber Merkezi