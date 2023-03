Yüksel aday adaylığını açıkladı

Parti binasında toplantı düzenleyerek aday adaylığı açıklaması yapan Nefise Yüksel, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin ülkemize Yozgat’ımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Yüksel yaptığı açıklamada; “Hayatının büyük kısmını ki neredeyse tamamını, Yozgat’ta sizlerle birlikte; okulda yolda, alışverişte, düğünde, ölümde hep omuz omuza olmuş bir kardeşinizim. Akademisyen ve öğretmen kimliğimle birçoğunuzun tanıdığı ve bunun dışında akraba, komşu, arkadaşınız ve sizlerle aynı coğrafyada aynı kaderi paylaşan ve yaşadıklarınızı bizzat yaşamış bir hemşerinizim. Türk İslam Ülküsü doğrultusunda yetiştirildim ve bu doğrultuda yaşayıp, öğrencilik yıllarımdan itibaren bu yönde ciddi ve özverili çalışmalarda bulundum. Yaptığım çalışmalarda ülkem, milletim ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin aydınlanması için çaba sarf ettim. Kazanmış olduğum birikimlerimi siz değerli Yozgat halkının kalkınması ve ilerlemesi için sesimiz olmak, sorunlarımızı taşımak ve çözmek üzere Meclise sizi temsilen girmek istiyorum. Devlet memuru ve akademisyen tarafımla devletimin, mesleki ve sosyal tarafımla halkımın, siyasi tercihimle ülkemin sorunlarını ve nasıl çözüme ulaşacağını kavramış durumdayım. 40 yıllık meslek hayatımda gözlemlediğim sorunların çözümleri için siyasi gücün gerekli olduğunu düşünüyorum. Beni tanıyorsunuz ne kadar kararlı olduğumu, bozkırın güçlü kadını olarak Yozgat’ın ilk kadın Milletvekili olarak sizden desteklerinizi istiyorum. Türk Ocakları Derneği Yozgat Şubesine 26 yıl yönetici olarak hizmet ettim. Bunun 7 yılı il başkanlığıdır. İl başkanlığı dönemimde Anadolu Şubeleri içindeki tek kadın başkan olarak bulundum. Bu camiadaki hizmetlerimde her zaman birleştirici olmak önceliğim olmuştur. Siyasetten ziyade Türklük şuuru ve ülkücü kimliğimle ön planda olmuş bu nedenle de halkla, bürokratik ve siyasi bütün kuruluşlarla yakın temaslarım olmuştur. Bu benim siyasette güçlü olacağıma inancımı perçinlemiştir. Akademisyen oluşumdan dolayı daima gençlerle iç içe oldum. Gençlerle yaptığım icraatlar, konferanslar, paneller ve sempozyumlarda edindiğim en önemli fikirlerden biri gençliğe daha iyi, güvenli ve refah dolu bir Türkiye borçlu olduğumuzdur. Eğitimin çeşitli sebepler bahane edilerek baltalanması, eğitimin her geçen gün kalitesini yitirmesi ve bununla beraber istihdam sorunları, gençlerimizin ülkeye güvenlerini azaltmış ve gelecek kaygılarını arttırmıştır. Bu durum bir an önce dikkate alınmalı ve yeni politikalarla çözümlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çok acı bir gerçek olan beyin göçü artarak devam edecektir. İl ve ilçelerimizde gençlerimizin sosyal beceriler kazanacakları ve kendilerini ifade edebilecekleri sanatsal ve sportif faaliyet alanları bulunmamaktadır. Üniversitesi bulunan ve pek çok ilçede de fakülte ve yüksekokulları bulunan şehrimizde yıllarca büyük heyecanla beklenen müstakil üniversitemiz, yerel yönetimlerden ve bürokrasiden gerekli desteği görememektedir. Her biri bir kültür ataşesi olan misafir öğrencilerimiz şehrimiz hakkında maalesef iyi izlenimlerle ayrılamamaktadır. Çok önemli bir vasıf olan liyakat Nisa suresi 58. ayette çok açık bir şekilde insanlığa görev olarak emredilmektedir. “Allah (cc), emanetleri; emin, ehil ve liyakat ve sadakat sahibi kişilere vermenizi size emrediyor.” Demesine rağmen ülke siyasetinde ve bürokrasisinde, liyakat sahibi olmayan kişilere işlerin teslim edilmesi devleti ve milleti çok ciddi sorunlara sevk etmiştir. Ülkemizin yaşadığı büyük afetin gözlerimizin önüne serdiği pek çok acı gerçek gündemi oluşturmaktadır. Burada da liyakatsizlik söz konusudur. Acıdır ki herkesin tekrar tekrar söylediği ‘deprem öldürmez, binalar öldürür’. Bu binalar ve çarpık kentleşme, liyakatsiz yöneticilerin ellerinden çıkmıştır. Doğal felaketler insan eliyle afete dönüşür ve afetler insanları öldürür. Ülkemizdeki adaletsizlik, hukuksuzluk ve gelir dağılımındaki eşitsizlik başta olmak üzere, tek adam ve dikta rejimine dönüşen idari sistem ile yönetilen bürokrasinin inisiyatif kullanamaz duruma gelmesi büyük bir sorundur. Halkın devlete olan inancını derinden sarsmaktadır. Bu durum karşısında yurdunu ve milletini seven, demokrasiye inanan herkesin elini taşın altına koyarak var gücüyle çalışması gerekmektedir. Türk milletinin asil ruhuna uygun olmayan tek adam sisteminin bir an önce değiştirilerek parlamenter sisteme geçilmesi ve Genel Başkanımı Başbakan olarak görmeyi arzu etmekteyim. Yaşadığımız şehrin tarım ve hayvancılık kenti olması fakat bu konuda bilinçli bir tarım politikasının bulunmaması nedeniyle yoksulluk bölgenin kaderine dönüşmüştür. İstihdam alanı bulamayan gençler hızla şehrimizi terk etmekte bu nedenle göç veren illerin başında Yozgat uzun yıllardır ön sıradadır. Yozgat, son beş yıl içinde en yüksek kırsal göç veren iller arasında beşinci sırada yer almıştır. Nüfus artış oranı bakımından ise, 81 il içerisinde 78. sırada yer almıştır. Bu durum temel olarak ekonomik ve sosyal imkanların kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. Buna karşın Yozgat tarımsal üretim bakımından Türkiye’ de yeşil mercimekte 1. sırada, şeker pancarında 2. sırada ve buğday üretiminde 5. sırada yer alarak tarımsal potansiyeli yüksek bir ilimizdir. Yozgat Orta Anadolu bölgesinde yer alan ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanan, sanayisi az gelişmiş bir ildir. Karasal iklimin hakim olduğu İlde Tarım genellikle doğal yağışlara bağlı yapılmaktadır. Dolayısı ile ilin bitkisel üretiminde buğday, arpa gibi serin iklim tahılları ile nohut, mercimek geniş yer tutmaktadır. Bölgede sanayi bitkisi olan şeker pancarı üretimi ekonomide önemli yer tutmaktadır. Kayseri ve Ankara gibi iki büyük şehir başta olmak üzere Yozgat çevresinde bulunan vilayetlerle irtibat kurularak ürünlerin pazara “sıcak” olarak sunulması gerekli altyapı sağlanarak mümkün hale getirilmesi pazarlamada özellikle küçük işletmeciler için büyük kolaylıklar sağlayacaktır. “Organik Tarım Ürünleri Fuarı” başlıklı bir fuar faaliyeti yıllık olarak tertip edilerek bu faaliyetin gelenek haline getirilmesi sağlanmalı ve bu şekildeki bir oluşum bölgenin tüm ilçeleriyle cazibe merkezi olmasına ve bölgenin organik tarımda markalaşmasına katkı sağlayacaktır. Kârlı ve sürdürülebilir bir hayvancılık üretim için özellikle işletmelerin yetiştiricilik, sürü sağlığı ve yönetimi açısından bilgilendirilmesi ve uygulamaya dönük eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin ekonomik örgütlenmesi yanı sıra teknik örgütlenmesi de gerekmektedir. Bu bağlamda, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin teknik ve ekonomik örgütlenmesinin tamamlanarak geliştirilmesine önem verilmelidir. Bilindiği üzere bu birliklerin temel görevi olan kayıt tutma, organik hayvancılık için temel koşuldur. Kârlı bir hayvancılık işletmesi ancak sürü yönetiminin amacına ulaşması ile mümkündür. Bu amaca ulaşmada bilgili ve deneyimli çobanlara veya sürü yönetimi elemanlarına ihtiyaç duyulur. Çoban ücretleri küçükbaş hayvancılıkta maliyetin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Genç nüfusun bu işe teşvik edilememesi, sosyal güvencenin olmaması ve teknik bilgi eksikliği çoban mesleğinin cazibesini yitirmesine neden olmaktadır. Devlet birlikteliğinde iş eğitimi ve güvencesi sağlanması yoluna gidilmelidir. Küçükbaş hayvancılık sektöründe işletmelerin küçük olması, girdi temini, ürün pazarlama ve değerlendirme olanaklarının yetersizliği, buna bağlı olarak üreticinin pazar fiyatından düşük pay alması, üretimin büyük ölçüde geçimlik olarak yapılmasına sebep olmaktadır. Bir diğer üretim faaliyet alanı olarak kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi; Yozgat ili için, göçü azaltabilir, ekonomiyi canlandırabilir, istihdamı artırabilir, kadınların istihdama ve sosyal hayata katılımlarını artırabilir, gençlerin geleceğe umutla bakmasına ve doğdukları büyüdükleri kırsal alanlara sahip çıkma isteklerini artırabilir, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasına ve Yozgat’ın tanıtılmasına katkı sağlayabilir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde; Yozgat ilinde turistlerin sürekli ziyaret etkileri ve bilinen önemli turistik alanlar mevcuttur. Yozgat’a ziyaret amaçlı gelen turistler genellikle termal tesislerde konaklamakta ve tekrar evlerine dönmektedirler. Oysaki Yozgat’ın doğa, çiftlik, köy, dağcılık, kanyon, fotoğrafçılık, inanç, tarih, kültür ve diğer kırsal turizm çeşitleri için çok fazla çeşitliliği bulunmaktadır. Mevcut tesislerin modernize edilmesi, yeni tesislerin yapılması ve diğer kırsal turizm çeşitlerinin özendirilerek geliştirilmesi gereklidir. Aydıncık, Çandır, Yenifakılı, Çayıralan, Saraykent gibi bazı ilçelerimizde sosyal hayatın gelen memur ve ailelerine hitap edebilecek konut, eğitim, alışveriş, eğlence gibi gerekliliklere cevap verememesi aileleri ile gelmeyen bazı memurların olmasına ve memur sirkülasyonuna sebep olmaktadır. Bunların farkındayız ve önüne geçmek için gerekli girişimlerde bulunmak üzere yerel yöneticilerle istişarede bulunulması ve çözümlenmesi önem arz eder. Sarıkaya, Saraykent, Aydıncık ve Çekerek’te bulunan tarihi ve doğal zenginlikler, roma hamamı, kanyonlar, ırmaklar kültür ve spor turizmi için elverişlidir ancak değerlendirmeye alınamamıştır. Akdağmadeni ilçemizdeki ormanların zenginliği yine değerlendirilemeyen önemli bir değerdir. Sorgun, Sarıkaya, Yerköy ve Boğazlıyan’da bölgemizin zenginliğin olan şifalı sular bulunmakta ancak sektörleşememiş durumdadır. Çok yakınımızdaki Kozaklı örneği bu konuda bir cazibe merkeziyken Yozgat ilçelerinin bundan mahrum kalması acınası bir durumdur. Şefaatli, Yerköy arasında ki Karanlıkdere vadisi bundan 50 yıl önce bir meyve ambarı iken bu gün yabani Ayvalık ve bademliklerin olduğu atıl bir yere dönüşmüştür. Acilen canlandırılarak burada ki organik üretimden tesisleri de yapılarak değerlendirilmelidir. Saraykent ilçemizde diğer ilçelerimizin olduğu gibi E21 yolu üzerinde yer alır. Konumu itibariyle üzerinde bulunduğu yoğun trafik ilçeye destek sağlayamamıştır. Bölgede ki şifalı su kaynakları bilinmemektedir. Bürokrasi ve siyasetin kopukluğu, bürokraside ki tek adam hantallığı, kaliteli devlet projelerinin yürütülmesinde gerekli olan yöneticilerin sıklıkla değişmesi nedeniyle tamamlanamamasına neden olmaktadır. Yarım kalan her proje kaybedilen sermaye, emek, gençlik ve umutlar demektir. Kadışehri ilçemiz bölgemiz için önemli olan soğan üretimini karşılar. Aynı zamanda manda yetiştiriciliği içinde uygundur. Çayıralan ilçemiz ise arıcılık, ormancılık, kooperatifçilik, elma yetiştiriciliği konusunda değerli bir ilçedir. Bu konularda teşvik edilmelidir. Göçün bir diğer sebebi de; sanayinin olmamasıdır. Güvenli bir kent oluşu ve coğrafyası itibarıyla deprem ve afetler konusunda şanslı olması bu güne kadar sanayi yatırımlarını şehrimize çekmeye yeterli olmamıştır. Fakat bu makus talihin bir an önce değiştirilmesi ve risk altında bulunan kentlerde ki sanayinin doğru teşviklerle şehrimize kazandırılması sadece ilimiz değil ülkemiz için de zaruri bir ihtiyaçtır. Milli savunma yatırımları da bu konuda çok büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde bulunan sığınmacıların kontrolsüz şekilde şehirlerin içine yayılması Geleneksel Türk Aile yapısını derinden sarsmakta, güvenlik, istihdam başta olmak üzere kültürel dejenerasyon sorunlarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Özellikle ülkemizi ve ülkemizi emanet edeceğimiz gençleri bu olumsuzluklardan korumak isteğim ve şuurum TBMM çatısında bulunma arzumu körüklemiştir. Türkiye’nin güçlü, lider, yürekli, şefkatli, dürüst, ana, gözü pek, cesur kadın, Sayın Meral Akşener’in liderliğindeki İYİ Parti, ülkeyi içinde bulunduğu siyasi kaostan çıkarmak için 14 Mayıs 2023’deki genel seçimde iktidara ve ülke yönetimine talip olmuştur. Nefise Yüksel olarak ben de yaşadığımız sorunların çözülmesi, siyasi çirkinliklerin ortadan kaldırılması, herkesin emeğinin karşılığını alması ve geleceğinden endişe duymaması için sizden destek alarak İYİ Parti çatısı altında, size faydalı olmak için milletvekiliniz olmak istiyorum. Ben kendime güveniyorum, sizin de bana güvenerek milletvekili olmam için destek vermenizi arzu ediyorum. İYİ Parti Türkiye’ye İYİ gelecek.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi