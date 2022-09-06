Yozgat’tan tam destek

Gerçekleştirilen mitinge Yozgat ve ilçeleri tam destek verdi. MHP Yozgat İl Teşkilatı tarafından günler öncesinden hazırlıklar yapılarak mitinge tam destek sağlandı. Miting günü olarak Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünü seçen Bahçeli, tarihi Sivas Kent Meydanı'nda kalabalık bir topluluğa hitap etti.

“TÜRK MİLLETİNE YAN BAKANLARLA İKİ CİHANDA HESABIMIZ VAR”

Bahçeli, Türk milleti ile hesabı olanlarla iki cihanda hesapları olduğunu söyleyerek, "2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. 1,5 yıldır kararsızlık içinde kıvrananlar varsın masalara yüz sürsünler. Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar. Kimin aday olacağını belirlemek için Türkiye düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz. Milletimize nasıl bir gelecek vaat ettiğimiz apaçık ortada. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız, sıkılacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Çünkü biz haktan yanayız, halktan yanayız, hakikatten tarafız, Sivas’ın, Amasya’nın Çorum’un, Tokat’ın, Yozgat’ın yanındayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Zillete tevessül etmedik ki istikametimiz şaşsın. Namerde el açmadık ki yüzümüz kızarsın. İhanete tamam demedik ki yükümüz ağırlaşsın. Nasıl görünüyorsak oyuz. Ne demişsek onun ardındayız. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz. Sivas’ın ufkunu kapatmanın peşinde olanlarla hesabımız var. Amasya’nın karşısında olanlarla hesabımız var. Tokat’ın umudunu kırmanın arayışında olanlarla hesabımız var. Çorum’un huzurunu bozmanın planını yapanlarla hesabımız var. Yozgat’ın hususiyetiyle oynamanın çetelesini tutanlarla hesabımız var. Türk milletine yan bakanlarla iki cihanda da görülecek hesabımız olacak” dedi.

“ADAYIMIZ BELLİ KARARIMIZ NETTİR”

Bahçeli, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyerek, “Bu nedenle bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararınız kaderinizi, iradeniz istikbalinizi tayin edecektir. Vakit yaklaşmaktadır, çember daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı’nın tecelli etmesidir. Gayemiz budur, gayretimiz buna yöneliktir” dedi.

IRGATOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Sivas’ta gerçekleştirilen “2023’e doğru: Aday Belli karar net” mitingine destek sağlayan herkese teşekkür eden Irgatoğlu, “Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in hitaplarıyla, Sivas Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirdiğimiz "Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantımıza Yozgat İl Teşkilatı olarak katılım sağladık. Milletvekilimiz Ethem Sedef’e, İlçe Başkanlarımıza ve yöneticilerimize, Ülkü Ocakları İl Başkanımıza, İlçe Ocak Başkanlarımıza ve yönetimlerine, KAÇEP Başkanımıza ve yöneticilerine, kıymetli Belediye Başkanlarımıza, İl Genel ve Belediye Meclis üyelerimize, Kamu Sen ve TÜRKAV İl Başkan ile bağlı temsilcilerimize ve bizlerle birlikte Sivas İlimize gelerek, Türk Dünyasının Bilge Lideri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'e yol arkadaşı olduğunu haykıran aziz hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizleri misafir eden bu mükemmel organizasyonu üstlenen Sivas İl Teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar” ifadelerini kullandı.

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