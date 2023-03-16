‘Yozgat’ta hizmete talibim’

Ziyarette gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sema Nur Koçaker ile bir süre Yozgat gündemine ilişkin sohbet eden Minar, Yozgat’ta hizmete talip olduklarını, bu süreçte takdiri AK Partinin ve Yozgat halkının vereceğini belirtti.

AK Parti ile Yozgat’ın gelişme sürecine girdiğini, bu hizmet kervanını sürdürmek için kendilerinin de aday adayı olarak talip olduklarını vurgulayan Minar, “Yozgat’ımız yapılan yatırımlarla gelişmekte olan iller sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yatırımların ilimize gelmesinde elbette sayın bakanımız ve milletvekillerimizin katkısı ve desteği büyüktür. İnşallah bu yatırımların yanına yeni yatırımlarda eklenerek şehrimiz hak ettiği noktalara gelecektir. Bizler bunun çabası ve gayreti içindeyiz. 14 Mayıs seçimleri gerçekten büyük önem arz eden bir seçimdir. Partimiz inanıyorum ki bu seçimden de büyük bir zaferle çıkacaktır. İnşallah bizlerde yapacağımız çalışmalarla AK Partimizin seçim zaferine bir nebze olsun katkı sağlamış oluruz. Bu vesile ile milletvekili aday adaylığımızın ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.

İskender Minar kimdir?

1974 Yılında Yozgat Yerköy de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yerköy de tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık mesleğine başladı. Siyasete AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MYK ve MKYK görevleri ile başladı. Siyasi çalışmaların yanında çeşitli sivil toplum kuruluşların da aktif görevler aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. »Alpaslan Demir