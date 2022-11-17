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Yozgat  konuşuldu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.

17 Kasım 2022 Perşembe 02:14
Yozgat  konuşuldu

Adalet Bakanı Bozdağ, Milletvekili Başer’i makamında ağırladı. Görüşmede Yozgat özelinde yapılan çalışmalar hakkında konuşuldu.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Yusuf Başer, “Adalet Bakanımız, hemşehrimiz, Sayın Bekir Bozdağ'ı ziyaret ettim. Sayın Bakanımızla Yozgat’ımız özelinde bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yozgat  Konuşuldu
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