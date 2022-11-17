Yozgat  konuşuldu

Adalet Bakanı Bozdağ, Milletvekili Başer’i makamında ağırladı. Görüşmede Yozgat özelinde yapılan çalışmalar hakkında konuşuldu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Yusuf Başer, “Adalet Bakanımız, hemşehrimiz, Sayın Bekir Bozdağ'ı ziyaret ettim. Sayın Bakanımızla Yozgat’ımız özelinde bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi