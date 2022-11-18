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Yol sorununu anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yerköy ilçesi ile Kırşehir’e bağlı Çiçekdağı ilçesinin tam sınırında bulunan Sekili tuz ocağında çalışan kamyon şoförlerinin yol sorunlarını gündeme taşıdı. 

18 Kasım 2022 Cuma 02:04
Yol sorununu anlattı

Tuz ocağının Osmanlı döneminden beri işletilen bir ocak olduğunu ve o dönem yapılan tarihi köprünün restore edildikten sonra ulaşıma kapatıldığını söyleyen Milletvekili Keven, “Bölge halkımızca Sekili Tuzlası diye bilinen tuz ocağı Yozgat ile Kırşehir’in tam sınırının belirlendiği Delice Irmağı’nın karşı tarafında Kırşehir Çiçekdağı sınırları içinde bulunuyor. Ancak Osmanlı döneminden beri adı yanı başındaki yerleşim yerinden dolayı Sekili Tuzlası diye anılıyor. Bu tuz ocağı Osmanlı döneminden beri 250 yıldır tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Buradaki işletme Çiçekdağı sınırları içinde olsa da Yerköy ilçemizle her türlü idari ve sosyal bağı olmasından dolayı burada yaşanan sıkıntılar Yerköy’ü de etkiliyor. Tuz taşıyan kamyon şoförlerinin şuan ciddi bir yol sorunları var. Normalde bugüne kadar Kızılcaali köyünün yanında bulunan tarihi tuzla köprüsünden geçip 5 kilometre yol yaparak Sekili köyünden Ankara karayoluna çıkıyorlardı. Daha sonra bu tarihi köprü restore edildi ve zarar görmemesi için trafiğe kapatıldı. Delice Irmağı’nın üzerine yeni bir köprü yapılmamasından dolayı tuz taşıyan kamyon şoförlerine Çiçekdağı ilçesi üzerinden dolaşmaları gerektiği söylendi. Kamyoncu esnafı bu şekilde dolaşmak için 50 kilometre yol yapıyor. Bir de Çiçekdağı’nın tam içinden, çarşının ortasından geçmek zorunda kalıyor. Kamyon şoförlerine bu çağda bu zulüm reva mı? Delice Irmağı’nın üzerine yeni bir köprü yapmak bu kadar mı zor? Yapılacak köprü hem tuz naklini daha güvenli hale getirecek hem de bölge köylerinin ulaşımını kolaylaştıracak. Yozgat Valisi Sayın Ziya Polat’a ve Kırşehir Valisi Sayın Mete Buhara’ya çağrıda bulunuyorum. Bu köprünün projesini ve ihalesini hızlı bir şekilde yaptırın ve bunca insanı bu zulümden kurtarın.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

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