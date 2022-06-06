Yerköy’e ziyaret

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile beraber Yerköy ilçesinde ziyaretler gerçekleştiren Milletvekili Keven, İlçe Başkanı Hakan Uyar ve parti yönetimiyle bir araya geldi. Yapılana çalışmalar hakkında ilçe başkanından bilgi alan Keven, fikir alış verişinde bulundu.

MUHTARLIK OFİSİNE ZİYARET

Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar ve ilçe yöneticileri ile birlikte Mahalle Muhtarları İrtibat Ofisi'ni ziyaret eden Keven, muhtarlar ile ülkenin geleceğini konuştu. Göstermiş oldukları sıcak ilgiden dolayı muhtarlara teşekkür eden Keven, çalışmalarında başarılar diledi.

ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Ziyaretleri kapsamında esnafı gezen Keven, hayırlı işler diledi. Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve ilçe yöneticileri ile birlikte esnafı ziyaret ederen Keven, hal hatır sordu. Keven, göstermiş oldukları sıcak ilgiden dolayı esnafa teşekkür etti.

Haber Merkezi