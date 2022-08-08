Yeniyer’e ziyaret

Yeniyer Belediyesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başer, Belediye Başkanı Burhan Güvenç ile bir araya geldi. Milletvekili Başer, Başkan Güvenç’ten çalışmaları, projeleri hakkında bilgi aldı.

ESNAF VE VATANDAŞ İLE BULUŞTU

Ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başer, sohbet etti. Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başer, Yeniyer sakinleriyle sohbet etti. Başer, “Çalışmaları, projeleri ve gayretiyle Yeniyerimize değer katan Başkanıma millete hizmet yolunda başarılar diliyorum” dedi.»Haber Merkezi