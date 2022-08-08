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Yeniyer’e ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer Belediyesini ziyaret etti.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 02:15
Yeniyer’e ziyaret

Yeniyer Belediyesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başer, Belediye Başkanı Burhan Güvenç ile bir araya geldi. Milletvekili Başer, Başkan Güvenç’ten çalışmaları, projeleri hakkında bilgi aldı. 
ESNAF VE VATANDAŞ  İLE  BULUŞTU
Ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başer, sohbet etti. Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başer, Yeniyer sakinleriyle sohbet etti. Başer, “Çalışmaları, projeleri ve gayretiyle Yeniyerimize değer katan Başkanıma millete hizmet yolunda başarılar diliyorum” dedi.»Haber Merkezi

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Yeniyere Ziyaret
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