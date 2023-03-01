Yeniden Refah’tan AK Parti’ye dosya

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’i makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretle alakalı bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın cümlesi siyasal tarihimizde önemli yeri olan bir slogan olarak hatırlanacak. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye verdiği uzun öğüdün bir bölümüdür bu söz. Anlamı bugün anlaşıldığı haliyle: ‘İnsanlar mutluluk ve huzur içinde yaşarsa devlet de var olur. Devletin var olabilmesi için insanların huzurlu olması gerekir, insanın mutlu ve huzurlu olmadığı bir coğrafyada devletin varlığı da tehlikeye girer.’ Şeyh Edebali’nin Osman Gaziye verdiği öğüdün bir devamı olarak. Vatanına Milletine Devletine bağlılık ile bilinen Yozgat’ın Yiğit İnsanlarının bir nebze daha huzur ve bolluk için de yasaması ve temel sorun olan işsizlik soruna çare olarak düşündüğümüz sebep ve çözümlerini aşağı yazılan maddeleri ile sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ahlaki yönden toplumum erozyona uğramasını temeli ve sebebi olan 6284 nolu yasanın tüm meclisten gecen ek yasaları ile kaldırılmasını, Süresiz nafakanın kaldırılması kadının beyanı esastır maddesinin kaldırılması, Yerköy Şefaatli ilçeleri arasına seker fabrikası Kurulması yâda mevcut fabrikası kota sorunun kaldırılması, Yozgat Sorgun arasına Azot sanayi Gübre fabrikasının kurulması, Saraykent Bölgesine Çinko fabrikasının kurulması, Akdağmadeni ilçesine yastı çelik fabrikası kurulması. Yozgat’ta bulunan belli başlı madenler, Kurşun-çinko, demir, manganez, feldispat, kaya tuzu, kireçtaşı, kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, grafit ve çimento hammaddeleri olarak sayılabilir. Metalik madenlerden demir yatak ve zuhurları çoğunlukla Akdağmadeni, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde yer almaktadır.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi