AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın ifadelerine karşı düşüncelerini söyleyen İl Başkanı Salim Bilgin, “Bilirsiniz ki; Cumhuriyet henüz genç iken ülkenin birçok yerinde ortaya çıkan rejim düşmanlığı karşısında İstiklal Mahkemeleri kurulmuş, İskilipli Âtıf gibi İngiliz muhipleri cemiyeti üyesi hainler cezalandırılmıştı. Aziz Millet her dönem bu gibi hainlikleri görmüştür.” dedi.

Grup Başvekili Ünal’ın sözlerine karşılık olarak İlgin, “Geçtiğimiz gün AKP’nin TBMM Grup Başkanvekili sıfatındaki Mahir Ünal: ‘Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir.’ gibi asılsız, mesnetsiz, yersiz ifadeleri kullanma cesaretini kendisinde bulabilmiştir.

Her şeyden önce bir Türk genci olarak Cumhuriyet düşmanlarına hatırlatmak istediğim birkaç husus mevcut.

İlk olarak Anayasanın ilk üç maddesini, yönetim şeklimizin ‘Cumhuriyet’, dilimizin ‘Türkçe’ olduğunu, bu maddelerin bırakın değiştirilmesin, bunun teklif dahi edilemeyeceğini hatırlatmak isterim.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir!’ sözünün verdiği güç ile bugün Cumhuriyetin emanet edildiği ve yılmaz bekçileri olan bizler, yapılan bu açıklamaları hastalıklı bir zihniyetin ürünü olduğunu çok iyi anlıyor ve biliyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Milliyetçiliğe ve yurtseverliğe konuşmasında yer veren Salim Bilgin, “Dün İstiklal mahkemelerinde yargılananların türevlerini, bugün sandıkta Cumhuriyetin bekçileri biz gençler elbette yargılayacaktır.

Aziz Milletim müsterih olsun, bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda da bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki; ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Yaşasın Cumhuriyet!” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi