Vatansever açıkladı

Milli Yol Partisi milletvekili aday adayı Feyzullah Vatansever yaptığı açıklamada; “Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak partimiz Milli Yol Partisi’nde halen merkez karar Yönetim Kurulu üyesi 28. Dönem milletvekili aday adayı olarak evraklarımızı genel merkezimizde seçim işleri genel başkan yardımcısı Sayın Şeref Canlı başkanımıza teslim ettik. Ayrıca yürüdüğümüz bu kutsal yolda hedefimiz resmi ismi olan milletimizin vekili olsa da bizim amacımız gayemiz milletimizin hizmetkârı olmak ve bu kutsal davada hak yolunda ilerleyip adaletli ve liyakatli davranarak Yozgat için vekil değil hizmetkâr olmaya talibiz milletimizi borç yükünden kurtarmak çiftçilerimizin ve esnaflarımızın yanın da olmak gençlerimizin yolunu açmak istihdam sağlamak ve hele ki milletimizin yanında olmaktır halkımız milletimiz ile el ele ve kol kola olmak için yolumuz milli yol haydi Yozgat güzel şehrim şimdi zaman birlik zamanı Yozgat halkını selamlayarak kucak dolusu sevgiler yolluyorum.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi