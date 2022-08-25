Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.060,30
ALTIN
1.022,15
DOLAR
18,16
STERLİN
21,51
EURO
18,14

Vatandaşlarla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef Yozgat’ta yapmış olduğu ziyaretleri sürdürüyor.

25 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Vatandaşlarla buluştu

Ziyarette Sedef’e İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve parti yönetimi eşlik etti. Sedef, ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. 
Yozgat’ta bizi dizi ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Sedef, ziyaretleri kapsamında Köylü Pazarını, Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifini ziyaret ettiklerini ayrıca vatandaşlar ile de sohbet ettiklerini dile getirdi. 
Sedef, “Vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, önce vatan, önce bayrak düsturunu ön planda tutan milletimizin istek ve talepleri doğrultusunda hareket eden bir partidir. Bizler her zaman vatandaşımızın, esnafımızın, köylümüzün, memurumuzun, işçimizin yanındayız.  Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz” dedi.
PAZAR’A ZİYARET
Sedef merkezde yapmış olduğu ziyaretler kapsamında Köylü Pazarını ziyaret etti. Yıkılan eski belediye binasının bulunduğu alana kurulan Köylü Pazarını ziyaret eden Sedef, esnaflara hayırlı işler dileyerek sohbet etti. Esnafın istek ve taleplerini dinleyen Sedef, isteklerinin takipçisi olacağını ve en kısa zamanda çözüme kavuşturacağını belirtti. 
BEKLENTİLER KONUŞULDU
Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifini ziyaret eden Sedef, dolmuşçu esnafı ile bir araya geldi. Sedef, “Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifini ziyaret ederek dolmuşçu esnafımızla bir araya geldik. Sorun, beklenti ve taleplerin konuşulduğu hoş bir sohbetimiz oldu. İlgili yerlere iletmek ve meclis gündemine taşımak üzere notlarımızı aldık. Tüm Şoför Esnaflarımıza hayırlı işler diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin

Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlarla Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet Partisinden kongre
Saadet Partisinden kongre
Gençler sordu, Bozdağ cevapladı
Gençler sordu, Bozdağ cevapladı
‘Dosdoğru çalışacağız’
‘Dosdoğru çalışacağız’
Hemşehrileriyle buluştu
Hemşehrileriyle buluştu
Daha iyi hizmet
Daha iyi hizmet
Yeniyer’e ziyaret
Yeniyer’e ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim