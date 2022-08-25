Vatandaşlarla buluştu

Ziyarette Sedef’e İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve parti yönetimi eşlik etti. Sedef, ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Yozgat’ta bizi dizi ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Sedef, ziyaretleri kapsamında Köylü Pazarını, Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifini ziyaret ettiklerini ayrıca vatandaşlar ile de sohbet ettiklerini dile getirdi.

Sedef, “Vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, önce vatan, önce bayrak düsturunu ön planda tutan milletimizin istek ve talepleri doğrultusunda hareket eden bir partidir. Bizler her zaman vatandaşımızın, esnafımızın, köylümüzün, memurumuzun, işçimizin yanındayız. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz” dedi.

PAZAR’A ZİYARET

Sedef merkezde yapmış olduğu ziyaretler kapsamında Köylü Pazarını ziyaret etti. Yıkılan eski belediye binasının bulunduğu alana kurulan Köylü Pazarını ziyaret eden Sedef, esnaflara hayırlı işler dileyerek sohbet etti. Esnafın istek ve taleplerini dinleyen Sedef, isteklerinin takipçisi olacağını ve en kısa zamanda çözüme kavuşturacağını belirtti.

BEKLENTİLER KONUŞULDU

Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifini ziyaret eden Sedef, dolmuşçu esnafı ile bir araya geldi. Sedef, “Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifini ziyaret ederek dolmuşçu esnafımızla bir araya geldik. Sorun, beklenti ve taleplerin konuşulduğu hoş bir sohbetimiz oldu. İlgili yerlere iletmek ve meclis gündemine taşımak üzere notlarımızı aldık. Tüm Şoför Esnaflarımıza hayırlı işler diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin