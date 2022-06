Uçar, sıkıntıları dile getirdi

İl Başkanı Uçar, yapılan zamlardan sonra çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek basın açıklaması yayımladı. Uçar yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında, “Mevcut iktidarın beceriksiz yönetimi yüzünden iktidardan nemalanan kaymak tabaka hariç, toplumun her kesimi için Türkiye’de yaşamak her geçen gün zorlaşıyor. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu tüm sıkıntıların sebebi hükümetin devleti yönetemiyor olması” ifadelerini kullandı.

7 LİRA 33 KURUŞLUK

MAZOT 300 LİRA

Uçar, mazot fiyatlarının artışına yönelik yapmış olduğu açıklamada, “2021 yılı Haziran ayında yani bundan bir yıl önce 7,33 lira olan mazot bugün 30 lirayı geçti ve mevcut gidişatla daha da artacağı ortada. Sadece akaryakıt değil, ülke ekonomisi son derece sorunlu. Mazot geçtiğimiz yılın Haziran ayında 7,3 lira iken şu an 30 lirayı geçti. Otogaz 4 lira iken bugün 12,5 liraya geldi. Bu durum şoför esnafını daha çok etkiliyor. Aynı zamanda üreticilerde bu durumdan olumsuz etkileniyor. Çiftçinin traktörüyle bağına bahçesine gitme durumu kalmadı” ifadelerini kullandı.

TZOB’DA AYNI ŞEYİ

SÖYLÜYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verileri de aynı şeyleri söylediğini ifade eden Uçar, “2001 yılı Haziran ayına göre son bir yılda; Mazot yüzde 400 arttı. Üre gübresi yüzde 253, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 224, amonyum sülfat gübresi yüzde 219, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 190 ve DAP gübresi yüzde 167 oranında arttı. Besi yemi ve süt yemi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5, son bir yılda ise besi yemi yüzde 128, süt yemi yüzde 132 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 99,7, zirai ilaç fiyatları ise yüzde 88,2 ile yüzde 140 arası oranlarda artış gösterdi. Girdi fiyatları enflasyonun yaklaşık 3 katına çıkmış durumda” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİ KARA SABANA

DÖNECEK

İktidara göre her iki veya üç ayda bir şahlanan ve Avrupa devletlerinin kıskandığı Türkiye, bu gidişle elektrikte gaz lambasına dönerken, ulaşımda yeniden at arabasına, kağnıya döneceğini vurgulayan Uçar, “Çiftçilerimiz ise kara sabana dönecek. Bu zam ve zulümle yüz yıl, bin yıl geriye gidiyoruz ve bu gidişle kışın doğalgaz yerine tezek yakacağız. Akaryakıt zamları herkesi etkiliyor ama bazı kesimleri daha çok etkiliyor. O kesimlerde servisçiler, taksiciler, kamyoncular. Bugün üreticiler bağına bahçesine gidemez duruma geldi, artık traktörün kontağını çeviremiyor. Yozgatlı çiftçi şimdiden sonbaharda tarlasını nasıl sürüp ekeceğini düşünüyor. Mazot, benzin ve oto gaz fiyatlarına baktığımızda zam zulmü geçmiş herkes için işkenceye dönüşmüş durumda. Bu işkenceye son verilmesi gerekiyor. Enerji ve akaryakıt fiyatları her şeyi etkiliyor. Bunların fiyatları düşmezse hiçbir gıda ürünü, aldığımız hiçbir şeyin fiyatı düşmez. Mazot ve benzin fiyatlarını geri çekilmelidir. Çiftçiye verilen mazot desteği ile çiftçinin kontağı çevirme şansı yok” dedi.

DESTEK ÖDEMELERİ ERİDİ

Çiftçiye yapılan 2021 üretim yılı tarım destek ödemeleri, 2022 yılı bütçesinden yapıldığını belirten, “2022 yılı bütçesinde tarım destekleri için ayrılan toplam kaynak, 2021 yılı Kasım ayında Resmi Gazetede yayımlandı. 2021 yıllık enflasyonu (TÜİK verilerine göre) yüzde 36,08 olurken, 2022 bütçesinde tarım desteklerinde yapılan artış 2021 bütçesine göre yüzde 12,5 oldu. Yani enflasyon artışının üçte biri kadar artış yapıldı. Çiftçi enflasyon altında daha da ezildi. Ardından Mart ayında 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destek bütçesi 3,2 milyar lira eklenerek 29 milyar liraya yükseltildi. Ancak bu ek bütçe de üretici maliyetlerindeki artışı karşılamaya yetmedi” ifadelerini kullandı.

SEÇMEN TOKADI

SANDIKTA BASACAK

İşçi, memur, çiftçi, emekli, öğrenci kısacası toplumun her kesimi ekonomik sıkıntıları en derinden yaşadığını ifade eden Uçar, “İktidar artık zamları ve hayat pahalılığını gizleyemiyor. Üretmek isteyen, ama üretemeyen, ekmek isteyen ama ekemeyen, kazanamayan, tenceresi kaynamayan, elde avuçta ne varsa kaybeden, daralan, nefes almak isteyen vatandaş sandığı bekliyor. Tek dertleri yıllardır günü, koltuklarını, ballı işlerini, yandaşlarını kurtarmak olan bu karanlık, adaletsiz düzenden hesap soracak, sandıkta tokadı yapıştıracağı AKP’ye güle güle diyecek. AKP’nin bu yalan ve talan düzeni vatandaşı dayanamaz noktaya getirdi” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi