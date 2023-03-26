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Temayül yapıldı

AK Parti'nin Yozgat teşkilatında, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklamaları elektronik ortamda gerçekleştirildi.

26 Mart 2023 Pazar 02:39
Temayül yapıldı

Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepe Tesislerinde gerçekleştirilen temayül yoklaması, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın başkanlığında yapıldı. 
AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, 13 ilçe ve merkezdeki meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları teşkilatları, mahalle başkanlarının saat 10.00'da oy kullanmaya başladıklarını söyledi. Elektronik ortamda gerçekleştirilen oy kullanma sürecinin 16.00'da sona erdiğini belirten Başer, “Yozgat’ta 60 adayımız var, teşkilat üyelerimiz en az 4 isim seçerek oyunu kullandı. Temayül yoklamamız güzel bir atmosfer içerisinde gerçekleşti. İnşallah 14 Mayıs’ta da AK Parti hükümetimiz Türk Lirasından 6 sıfırı sildiği gibi 6’lı masayı da tarihin çöplüğüne gönderecektir. Bu yıl ilk defa elektronik ortamda delegelerimiz oy kullanarak adaylarını belirleyecekler. Toplamda ise bin 420’ye yakın delegemiz oy kullandı. 4 tane aday adayımız inşallah temayül yoklamasında öne çıkacak." dedi.
Sonuçların da aynı anda genel merkeze iletildiğini aktaran Başer, temayül sonuçlarının da aday belirlemede bir kriter olarak değerlendirileceğini kaydetti. 
Başer, sonuçların ülke açısından hayırlara vesile olmasını diledi.  »Haber Merkezi

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Temayül Yapıldı
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