TBMM’ de Yozgat’a dair

Cumhuriyetin kuruluşu olan 1920 tarihinden bugüne 27 yasama döneminde seçilen milletvekilleri listesinde 94 ismin Yozgat’ı temsil ettiği araştırmada ortaya çıktı.

98 YILDA 94 VEKİL

Ülkemizde Cumhuriyetten önce kurulan altmış il arasında yer alan Yozgat, 1920-1923 tarihlerini kapsayan birinci dönem milletvekilliği seçimleri ile 2018-2012 yıllarını kapsayan 27. yasama dönemi milletvekilliği seçimlerinde Yozgat’tan 94 ismi TBMM’ye gönderdi. Bu isimler arasında ise, 19 isim Yozgat dışındaki il nüfusuna kayıtlı.

Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda görev yapan Cemil Çiçek, bir dönemi Yozgat olmak üzere toplam 6 dönem milletvekili olarak görev alıp, TBMM başkanlığı ve çeşitli bakanlık ile başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunarak, duayen siyasetçi kayıtlara geçti.

KADIN VEKİL HİÇ OLMADI

27 Dönem içerisinde, siyasi partiler her ne kadar kadın aday milletvekilliği asıl listesinde vermiş olsa da, seçimlerde yeterli oy alamayarak, 94 isim arasında hiçbir kadın milletvekili gönderilemedi TBMM’ye.

EN FAZLA VEKİL CHP ‘DEN

Araştırmaya göre, Yozgat’tan 32 isim CHP listesinden seçilerek Meclise gönderildi. Ancak bu kriterde tek partili dönemin etkisi fazla. DP Demokrat Parti’den 17, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 9, Milliyetçi Hareket Partisi’nden 9 isim TBMM’ ye Yozgat listelerinden gönderildi.

EN AZ VEKİL: TİP… Türkiye İşçi Partisi 1 vekil

EN UZUN DÖNEM SEÇİLEN VEKİLLER

En uzun dönem TBMM de görev yapan Süleyman Sırrı İçöz, meclisin kurulduğu ilk dönemden yedinci döneme kadar 7 dönem üst üste, önce Halk Fırkası’ndan daha sonra ise CHP listesinden seçilerek Yozgat’ı temsil etti. Bekir Bozdağ AK Parti’den ve Lütfullah Kayalar Anavatan Partisi listesinden 5 dönem seçilerek Yozgat milletvekili olarak görev yaptı. Ahmet Celal Sungur, Turgut Nizamoğlu, Mehmet Çiçek, Yusuf Başer ve Avni Doğan 4’er dönem seçilmiştir.

MESLEK BAZINDA HUKUKÇULAR ÇOĞUNLUKTA

Meslek grupları bazında, 20 isimle hukukçular ilk sırada yer alırken, 13 bürokrat, 10 çiftçi, 9 eğitimci, 6 asker, 6 mühendis, 5 akademisyen, 4 gazeteci ve 3 mülki idare amiri şeklinde sıralamak mümkün.

YOZGAT’LI BAKANLAR

İsmail Hakkı AKDOĞAN (içişleri, Turizm ve Tanıtma) , Mustafa KEPİR (Bayındırlık ve Köy İşleri), Mehmet Atıf Benderlioğlu ( Milli eğitim) , Cemil Çiçek ( Devlet, Adalet ) , Lütfullah Kayalar (Tarım Orman, Maliye), Şuayip Üşenmez (Devlet) , Bekir Bozdağ (Adalet)… Osman Güneş, belirli bir süre İçişleri Bakanı olarak görev yaparken, Fuat Oktay da halen Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

BAŞBAKAN YARDIMCILARI

Cemil Çiçek, Bekir Bozdağ

Cemil Çiçek, 1987 yılında 18.dönem Yozgat’tan, 20.dönemden itibaren( 20, 21,22, 23,24, 26.dönem) Ankara’dan olmak üzere toplam 7 dönem milletvekili olarak seçildi.

MECLİS BAŞKANLARI

Cemil Çiçek’in yanı sıra Yasin Hatipoğlu’nun da bir süre TBMM başkan vekilliği yapmıştır. Yasin Hatipoğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı vekilliği de yapmıştır.

YOZGAT NÜFUSUNA KAYITLI OLMAYAN VEKİLLER

Yozgat nüfusuna kayıtlı olmayan, diğer illerden 19 milletvekili siyasi partilerin seçilerek Yozgat milleti vekili olarak temsilen meclise gönderilmiştir.

DİĞER İLLERDEN SEÇİLEN YOZGATLI VEKİLLER

Cemil Çiçek, Yusuf Ziya Özer, Mehmet Atıf Benderlioğlu, M.Avni Doğan, Adnan Başer Kafaoğlu, Mehmet Gül, Sefa Şefkat Çetin, Recep Ercüment Konukman, Yasin Hatipoğlu, Mehmet Çevik, Taner Yıldız, Feti Yıldız / Haber Merkezi