Tatlı’dan saha turu

Çeşitli istişareler sonrasında sahaya indiğini kaydeden MHP Yozgat Milletvekilli Aday Adayı Emre Tatlı, parti yöneticilerini, belediyeleri, belediye meclis üyelerini, esnafları, sivil tolum kuruluşlarını, ilçeleri, köylüleri ziyaret ederek nabız tuttu.

“SAHADAYIM”

Ziyaretler hakkında bir açıklamada bulunan Emre Tatlı, “28. Dönem MHP Yozgat Milletvekilli Aday Adaylığı başvurumu yaptıktan sonra seçim bölgem Yozgat’ımıza gelerek MHP Yozgat İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu ve MHP Yozgat İlçe Başkanımız Adem Kızılay ile istişarelerde bulunduktan sonra sahaya indim. Evladı olmaktan onur ve gurur duyduğum muhterem Genel Başkanımızın emir ve selamlarıyla parti yöneticilerimizi, belediyelerimizi, belediye meclis üyelerimizi, esnaflarımızı, sivil tolum kuruluşlarımızı, ilçelerimizi, köylülerimizi, işçilerimizi, ayırt etmeden bütün iş kolu esnaflarımızı tek tek ziyaret ettik. Yoğun bir şekilde sahada çalışıyor ve bu çalışmalarımıza mübarek Ramazan dolayısıyla ev ziyaretleri yapıyorum. Uygun ortamlarda da geleceğimizin teminatı Türk gençliğimizin, göz bebeğimiz gençlerimizle baş başa kalıyor ve bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin hassaten selamlarını iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

“İNANÇ ve KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUM”

Seçmenlerden olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Emre Tatlı, “Sahada canlı, iri ve kararlı şekilde ilerliyoruz. Bu ülkenin teminatı MHP ve Cumhur İttifakı, diyen kararlı Yozgatlı hemşehrilerimiz ve seçmenlerimizden yüzde yüz olumlu geri dönüş alıyorum. ‘Benim Aklım Hep Türkiye'dir’ diyen muhterem Genel Başkanımızdan aldığımız emir ve talimatlarının yanında ilham alarak ‘Benim Aklım, gönlüm ve gözüm Yozgat ve Yozgatlı’ diyoruz. Türkiye’mizin ikinci yüz yılını ve geleceğini oylayacağımız 14 Mayıs'a kadar aynı inanç ve kararlılıkla çalışmalarımıza teşkilatlarımızın emrinde uyku orucundaymışım gibi saha çalışmalarıma devam edeceğim.” diye konuştu. Sema Nur Koçaker