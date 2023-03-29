Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.811,45
ALTIN
1.212,37
DOLAR
19,13
STERLİN
23,65
EURO
20,74

Tatlı’dan saha turu

28 Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekilli Aday Adayı Emre Tatlı, sahaya inip vatandaşlara kulak verdi.

29 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Tatlı’dan saha turu

Çeşitli istişareler sonrasında sahaya indiğini kaydeden MHP Yozgat Milletvekilli Aday Adayı Emre Tatlı, parti yöneticilerini, belediyeleri, belediye meclis üyelerini, esnafları,  sivil tolum kuruluşlarını, ilçeleri, köylüleri ziyaret ederek nabız tuttu.

“SAHADAYIM”

Ziyaretler hakkında bir açıklamada bulunan Emre Tatlı, “28. Dönem MHP Yozgat Milletvekilli Aday Adaylığı başvurumu yaptıktan sonra seçim bölgem Yozgat’ımıza gelerek MHP Yozgat İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu ve MHP Yozgat İlçe Başkanımız Adem Kızılay ile istişarelerde bulunduktan sonra sahaya indim. Evladı olmaktan onur ve gurur duyduğum muhterem Genel Başkanımızın emir ve selamlarıyla parti yöneticilerimizi, belediyelerimizi, belediye meclis üyelerimizi, esnaflarımızı,  sivil tolum kuruluşlarımızı, ilçelerimizi, köylülerimizi, işçilerimizi, ayırt etmeden bütün iş kolu esnaflarımızı tek tek ziyaret ettik. Yoğun bir şekilde sahada çalışıyor ve bu çalışmalarımıza mübarek Ramazan dolayısıyla ev ziyaretleri yapıyorum. Uygun ortamlarda da geleceğimizin teminatı Türk gençliğimizin, göz bebeğimiz gençlerimizle baş başa kalıyor ve bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin hassaten selamlarını iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

“İNANÇ ve KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUM”

Seçmenlerden olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Emre Tatlı, “Sahada canlı, iri ve kararlı şekilde ilerliyoruz. Bu ülkenin teminatı MHP ve Cumhur İttifakı, diyen kararlı Yozgatlı hemşehrilerimiz ve seçmenlerimizden yüzde yüz olumlu geri dönüş alıyorum. ‘Benim Aklım Hep Türkiye'dir’ diyen muhterem Genel Başkanımızdan aldığımız emir ve talimatlarının yanında ilham alarak ‘Benim Aklım,  gönlüm ve gözüm Yozgat ve Yozgatlı’ diyoruz. Türkiye’mizin ikinci yüz yılını ve geleceğini oylayacağımız 14 Mayıs'a kadar aynı inanç ve kararlılıkla çalışmalarımıza teşkilatlarımızın emrinde uyku orucundaymışım gibi saha çalışmalarıma devam edeceğim.” diye konuştu. Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
Tatlıdan Saha Turu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM’ de Yozgat’a dair
TBMM’ de Yozgat’a dair
Vatansever açıkladı
Vatansever açıkladı
Yüksel aday adaylığını açıkladı
Yüksel aday adaylığını açıkladı
Sandıklar eve gelecek
Sandıklar eve gelecek
Tanıtım toplantısı düzenledi
Tanıtım toplantısı düzenledi
Temayül yapıldı
Temayül yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim