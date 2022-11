“TARiHi REKOR OLACAK”

Kirişci, Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.

Kirişci, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, AK Parti'nin son 20 yılda yaptığı hizmet ve icraatlarle siyasetin vizyonunu değiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda iki ülkenin lideriyle de görüşebilen geniş vizyonlu bir ülke haline geldiğini ifade eden Kirişci, "Tahıl Koridorunun açılmasından Ukrayna ve Rus esirlerinin takasında oynadığı role kadar kimse Türkiye’nin diplomatik başarılarını görmezden gelemiyor. NATO Genel Sekreteri, Tahıl Koridorunun açılmasındaki rolü dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tebrik ettiğini söylüyorsa herkesin bu gelişmeleri iyi anlaması gerekir." dedi.

Kirişci, Tahıl Koridoru'nun bir insanlık koridoru olduğunu vurgulayarak "Koridorun açılmasından her ne kadar daha çok Avrupa ülkeleri yararlansa da bu durum bütün dünyayı sevindirmiş ve Türkiye’nin itibarını artırmıştır. Bugüne kadar bu Tahıl Koridoru üzerinden sevk edilen 10 milyon ton tahılın yüzde 60’ı Avrupa’ya, yüzde 27’si Asya’ya, yüzde 13’ü Afrika ülkelerine gitmiştir. Türkiye olarak tahıl sevkiyatından en az gelişmiş ülkelerin daha fazla yararlanması üzerinde özellikle durmaktayız. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, yapılacak G-20 Zirvesi’nde konuyu gündeme getirecek." diye konuştu

Ticaret Bakanlığı ile müşterek bir çalışma yürüttüklerine değinen Kirişci, "Rusya’dan alınacak bedelsiz buğdayı, işlendikten sonra az gelişmiş ülkelere bedelsiz vermeyi hedefliyoruz. Bizler bu süreçlerde milletimize ve devletimize yakışanı yaptık, yapıyoruz. İnsani yardım alanında bugün, milli gelire oranla en fazla yardım yapan ülkeyiz. Dünya sıralamasında birinciyiz. Bu bizim için bir şereftir. Bu noktada, güçlü ve büyük Türkiye’yi sadece milletimizin değil, dünyanın selameti için de olmazsa olmaz görüyoruz." diye konuştu.



"TARIM HER ÜLKE İÇİN STRATEJİK"

Kirişci, gıda ve tarımın her ülke için stratejik önem taşıdığını, bunun için tarımın milli güvenlik meselesi olduğunu bildiklerini ve bu yönde gereken adımların atıldığını aktardı.

Son 20 yılda bitkisel üretim miktarının yüzde 21 artarak 2021’de 118,4 milyon tona ulaştığını dile getiren Kirişci, "2002 yılında 25,1 milyar dolar olan tarımsal gayrisafi yurt içi hasılamız 2021 yılında yüzde 78,1 artışla 44,7 milyar dolara yükseldi. Ülkemiz, 2021 yılındaki toplam 44,7 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla Avrupa’da birinci sıradadır. Bitkisel üretimimizin bu yıl geçen seneye göre yüzde 8 artarak 127 milyon tonu aşmasını bekliyoruz. Bu da bitkisel üretim toplamında ülkemiz için inşallah tarihi bir rekor olacak." dedi.

Kirişci, hayvancılıkta son 20 yılda büyükbaş hayvan mevcudunun yüzde 81, küçükbaşın yüzde 83,4, kanatlı hayvan sayısının yüzde 58,6 arttığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatımız ile bugün net ihracatçı bir konumdayız. Son 20 yılda tohumluk üretimimiz 9 kat, tohum ihracatımız 12,6 kat artmış durumda. Tohum dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002’de yüzde 31 iken, 2021 yılında yüzde 94’e yükseltilmiştir. Kendine yeterlik oranlarımız, 2021 yılı itibarıyla buğdayda yüzde 102, şekerpancarında yüzde 100, patateste yüzde 107, nohutta yüzde 122, kuru soğanda yüzde 114’tür. Hayvansal ürünlerde ise kırmızı ette yüzde100, sütte yüzde 107, beyaz ette yüzde 136, yumurtada yüzde 123 seviyesindeyiz. Balık üretiminde Avrupa lideriyiz."

Tarımda yaşanan gelişmelerde üreticinin çok büyük paya sahip olduğunu kaydeden Kirişci, "2002 yılında 1,8 milyar lira olan destekleme bütçesi, 2022 yılında 39,2 milyar liraya yükselmiştir. Yaptığımız destekleme alımlarıyla da çiftçimizi motive ediyor, onların alın terini koruyoruz. Buğday alım fiyatını geçen yıla göre yüzde 231, şeker pancarı fiyatını yüzde 245, kuru fasulyeyi yüzde 158, kuru üzüm fiyatını yüzde 108 artırdık." dedi.

Kirişci, "Şu an isteyenin istediği üretim alanında, istediğini ürettiği bir uygulamaya son vereceğiz. Mutlaka izin alma şartını getireceğiz." dedi.

Programda bir gazetecinin, "Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarım ve ormancılığın yeri nedir?" sorusuna Kirişci, iktidar olarak verdikleri hizmetlere yenilerini eklemek adına bazı adımlar attıklarını, bu kapsamda çiftçilerin e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi almalarını sağladıklarını söyledi. Bugün itibarıyla 700 binin üzerinde ÇKS'den belge alan vatandaşın olduğunu aktaran Kirişci, bu uygulamayla hem zaman hem de bir belge için 100 liralık harcamadan kar sağlandığını vurguladı.

"İSTEYENİN İSTEDİĞİNİ ÜRETTİĞİ UYGULAMAYA SON VERECEĞİZ"

Kirişci, Türkiye Yüzyılı'nda tarımdaki temel vizyonun dijitalleşme olacağını ve üretimin başı çekeceğini ifade etti.

Üretimi mutlaka planlı yapacaklarını aktaran Kirişci, şunları kaydetti: "Şu an isteyenin istediği üretim alanında, istediğini ürettiği bir uygulamaya son vereceğiz. Mutlaka izin alma şartını getireceğiz. Bu izin almayla beraber Türkiye'nin arz açığı, özellikle stratejik ürünler başta olmak üzere hangi alanlarda ise hangi ürünlerde arz açığı varsa o ürünlere üreticimizin yoğunlaşmasını sağlayacağız. Kent tarımı, mesela Yozgat'ımız özellikle jeotermal potansiyeli itibarıyla buna öncü olabilecek şehirlerimizden biri, bundan dolayı da bir şehrin kendi ihtiyaçlarının bu şehrin altyapısı ve üstyapısı kullanılarak yapılmasını sağlayacağız. Yani seralar kuracağız, raf ömrü kısa olan ürünlerin bu seralarda üretilmesi sayesinde hem lojistik maliyetlerden kurtulmuş olacağız hem ürünlerimizi daha taze olarak tüketeceğiz. Çok daha önemlisi sürekli nüfus kaybetmiş ve bu nüfusunu başka illere aktarmış Yozgat'ımız bu nüfus hareketinden tersi yönde, bu kez yeniden Yozgat'a dönüşün yollarını açmış ve kırsalda özellikle istihdamı arttırmış olacağız."

Türkiye'de TEKNOFEST kuşağının inovatif çalışmalar yaptığını belirten Kirişci, gençlerin bu başarısını tarım ve orman sektöründe de göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğuna değinen Kirişci, "Ortanca yaşımız 33,1 ama biz bunu dikkate alarak özellikle tarım ve orman gençlik konseyini inşallah kurmuş olacağız. Şimdi bu da bizim bu yeni yüzyıl vizyonumuzda çok çok önemli." dedi.

"ÜLKE MASALARI OLUŞTURDUK"

Türk milletinin, gittiği ülkeyi hiçbir zaman sömürmediğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Oraya medeniyet götürmüş, oraya refahı taşımış, oradaki insanların huzurunu ve asayişini tahkim etmiş bir milletiz. Dolayısıyla biz ihtiyacımız olan bazı ürünleri potansiyeli olduğu halde üretme kabiliyeti ve bilgi birikimi bulunmayan ülkelere kendi üreticilerimizi götürerek oralarda üretim yaptıracağız. Kendi ihtiyaçlarımızı tek bir veya birkaç merkezden tedarik etme yerine bütün dünyaya yaymış olacağız. Bundan dolayı da biz şu anda ülke masaları oluşturduk. İşte sıklıkla dile getirildiği gibi Sudan, Cezayir, Kazakistan, Nijer, Venezuela, Pakistan, Demokratik Kongo var. Bunların sayısı her geçen gün artıyor. Temel muradımız tekrar söylüyorum, hem o ülkelere üretimi öğretmek hem o üretilenden kendi ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılamak."

133 MİLYAR METREKÜP SU REZERVİ 180 MİLYAR METREKÜPE ÇIKTI

Kirişci, suyun önemine değinerek tasarruflu kullanılması gerektiğini anlattı. Su konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Kirişci, "20 yıllık iktidarımız döneminde daha önce depolarda tuttuğumuz 133 milyar metreküp olan su rezervimizi 180 milyar metreküpe çıkarttık. Suyumuzu idareli kullanacağız, toprağımızı verimli kullanacağız. İnsanımızı yeniden kentlerden kırsala taşıyacağız. Kent tarımını yaygınlaştıracağız. Tarım sigortası uygulamasının kapsamını genişleteceğiz. Gençlerimizin ilgisini ve alakasını tarıma ve ormancılığa yeniden yönlendireceğiz." dedi.

Bakan Kirişci, programın ardından Et ve Süt Kurumu Yozgat Et ve Süt Kombinasyonu Müdürlüklerini gezerek yetkililerden bilgi aldı, daha sonra Yozgat Valisi Ziya Polat'ı ziyaret etti. »AA