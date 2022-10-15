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“Tarih sizi asla affetmeyecek”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, iktidarın “dezenformasyon yasası” olarak tanımladığı, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği yasayı eleştirdi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
“Tarih sizi asla affetmeyecek”

AK Parti ve MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle hazırladığı, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 
Kabul edilen sosyal medya yasasının en çok tartışılan 29'uncu maddesi ile TCK'ya “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu eklendi. Madde şöyle:
“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”
Kabul edilen yasa ile ilgili yazılı açıklamada bulunan İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Basının sesini kısmak isteyen Erdoğan hükümeti Sansür yasası olarak gündeme gelen maddeleri tek tek kabul edildi. 
Bu yasayı kabul edenler, aynı başörtüsü yasağının geldiği dönemde olduğun gibi baskıcı despot bir tutum sergilediğinizin farkında mısınız? Sizin o dönemden ne farkınız kaldı.
Bu yasa sosyal medyayı bahane ederek yerel basının sesini kısmak için çıkartılmıştır.
Bugünü tarihe yazın lütfen; Türkiye; AKP döneminde mafya çete cemaat devleti olmuştu. Artık Suriye ve İran olma yolunda bir adım daha atmış oldu. Bu durum ülkemizi özgürlük ve demokrasi sınavında maalesef sınıfta bıraktı. 
Buradan yasalara evet diyen vekillere sesleniyorum. Tarih sizi asla affetmeyecek. 
Bu yaptığınız tekelci, baskıcı zihniyetin altında siz ezileceksiniz. Tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız. Az kaldı. 8 ay sonra ördüğünüz bu çuval sizin başınıza geçecek.
Ama şunu bilin, gerçekleri kaydeden Allah var. 
Ona mutlaka hesap vereceksiniz.
Basına karşı yapılan Sansür yasasını şiddetle kınıyorum.” ifadelerine yer verdi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tarih Sizi Asla Affetmeyecek
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