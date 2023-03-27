Tanıtım toplantısı düzenledi

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığı tarafından 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylık tanıtım toplantısı düzenlendi.

Parti binasında düzenlenen toplantıda Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Merkez İlçe Başkanı Ali Polat ve Yunus Taylan düzenledikleri basın toplantısında aday adaylıklarını açıkladılar.

İlk olarak bir açıklama yapan Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve 28. Dönem Milletvekili aday adayı Ömer Aydoğmuş, “ Gelecek Yozgat’ın diyoruz gelecek güzel yarınlar için diyoruz hep birlikte inşallah çıktığımız bu yolda Rabbim Muaffak eylesin diyorum inanıyoruz güveniyoruz inşallah ittifakı ile birlikte Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Gelecek Partisi iktidarlığında Türkiye adalete güvene birlik ve beraberliğe kavuşacak bu korku iklimini hep birlikte aşacağız. Hepiniz inanmış yüreklersiniz bunu ben burada görüyorum 2019 yılında kurduğumuz gelecek Partisi ile birlikte partimizde mücadele arkadaşlarımızın her biri inanın ufuk dibine adaletsizlik hukuksuzluk ilkesizliği değiştirmek için adaleti tesis etmek için özgürlüğü egemen kılmak için yola çıktılar. Biz de bu idealleri uğurun da onlarla birlikte yol veriyoruz sizlerde inşallah hep birlikte Türkiye’mizin ülkemizin vatanımızın milletimizin geleceği için gençlerimizin çocuklarımızın geleceği için mücadele edeceğiz bu bağlamda önümüzde bir seçim var bu seçimde hem adayımız Kemal Kılıçdaroğlu Bey’in hem de Gelecek Partimizin birinci çıkması için mecliste çoğunluğu sağlayabilmesi için sağ olsun adaylarımız partimize müracaat ettiler sizler buralara geldiniz çok teşekkür ederim inşallah Yozgat gelecekte birlikte huzur ve güvene erecek Yozgat’ı hak ettiği yere hak ettiği duruma getireceğiz. 28. Dönem milletvekili Aday Adaylarımız var bunlardan birisi Yunus Taylan gerçekten partimizin kurucularından gönül adamı dava adamı hizmetkar makam mevki gözetmeden partimizin ilk duruşundan belli içinde yer alan siyasetin içinde yapılan genel başkan yardımcısı Ali Turan Bey’in milletvekili danışmanlığı yapan Meclisi tanıyan Meclisi bilen Siyaseti bilen bir kardeşimizdir. Yine diğer adayımız Ali Polat partimizin kurulduğu günden itibaren Yozgat’ta inanın bir nefer gibi çalışıyor yetkiyi aldığım ilk gün Kırıkkale’ye geçmeden saat 10:00’da arayan ilk abimiz kendisiyle o gün çalıştım yahu dedim yetki aldığımda sosyal medyada paylaştım bir haberi takip eden bir kişi bu saatte daha Ankara’yı çıkmadan Kırıkkale’ye girmeden beni aradıysa dedim yüzde 50’yi vurduk dedim bizim oyumuz yüzde 50 dedim benim için bu anket çünkü beni tanımıyor beni bilmiyor benim sosyal medyamı bilmiyor ama takip ediyor o günden bugüne kadar partimizde çalışıyor kendisi partimizin merkez ilçe başkanı yine aynı şekilde adaylarda başvurusunda bulunmuştur. Gelecek Partisi Yozgat İL Başkanı olarak başvurumu yaptım. İnşallah hep birlikte güzel yarınlara ulaşacağız. Diğer bir aday adayımız Bekir kardeşimiz var oda engelli birim başvurusunu yaptı kendisi şu anda engelli olduğu için kendisi de yeni aday listemizde yer almak istiyor.” diye konuştu.

Milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Ali Polat ise; “ 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin vatanımıza, milletimize ve Yozgat’ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte başaracağız. Partimizi yükselteceğiz inşallah. Yozgat ve Türkiye için çalışacağız. Diğer aday adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Yunus Taylan ise “Beni bu göreve layık gören sayın genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu’na sayın genel Sekreterimiz Cemalettin Kani Torun beye gönülden teşekkür ediyorum. Buraya daha iyi bir gelecek için daha güçlü Türkiye için hep birlikte mücadele vermeye geldik sayın başkanım kıymetli Ali bey ve diğer dava insanlarını canı gönülden teşekkür ediyorum. Yozgat’ı gerçekten Yozgat yapmak için ilk günden beri kurulduğumuz günden beri canı gönülden çalışıyorlar kendilerine minnettarım teşekkürlerimi sunuyorum inşallah hep birlikte biz sefere çıktık zafer Allah’ındır diyorum ya Allah bismillah teşekkür ediyorum.” diye konuştu. »Alpaslan Demir