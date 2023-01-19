Sorunları bakanlara iletti

Soru önergelerini kamuoyuyla paylaşan Milletvekili Ali Keven, Çayıralan ilçesinin doğalgaz talebi hakkında, “Çayıralan ilçemizin 4 yıldır mücadelesini verdiği doğalgaz talebini, Çayıralan Belediye Başkanımız Ömer Codar’ın girişimlerini ve doğalgazın Çayıralan’a gelmesine engel olanları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e soru önergesiyle ilettim. Sayın Bakan Dönmez, Çayıralan ilçemizin doğalgaz talebine umarım ilgi gösterir ve gerekli talimatları verir. Yanı başında bulunan Çandır ilçemize doğalgaz gelirken daha fazla nüfusa sahip Çayıralan ilçemize doğalgazın siyasi kindarlıkla getirilmemesi kabul edilemez.” diye konuştu.

Kısa süre önce kaplama yapılan Çayıralan-Sarıkaya ilçe yolunun Çokradan-Babayağmur kısmında ise yolun 3 ayda deforme olmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ileten Milletvekili Keven, ilgili firma hakkında soruşturma yapılmasını ve kamu zararının önlenmesini istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na verdiği bir diğer soru önergesinde Ankara-Kayseri demiryolu hattı üzerinde bulunan istasyonların sorunlarından bahseden Milletvekili Keven, Yerköy, Şefaatli ve Yenifakılı ilçe istasyonlarında yaşanan sorunları iletti. Keven, soru önergesinde: “Şefaatli ve Yenifakılı istasyonlarına güvenlik personeli ve trenlerin rötar bilgisini paylaşacak bir istasyon görevlisi görevlendirilecek midir? Şefaatli ve Yenifakılı istasyonlarında bulunana yolcu bekleme salonlarındaki elektrikli sobaları çalıştıracak istasyonun düzenini sağlayacak bir personel görevlendirilecek midir? Şefaatli ve Yenifakılı istasyonlarında halihazırda bulunan işçi ve memur kadroları nelerdir? Bu kadrolar ilçe istasyonlarında neden görev yapmamaktadır? Şefaatli ve Yenifakılı istasyonları neden ıssız istasyon haline getirilmiştir? Yerköy istasyonunda halihazırda bulunan işçi ve memur kadro sayısı nedir? Yenifakılı istasyonuna yakın bir noktada meydana gelen son ölümlü tren kazasının sebepleri nedir? Bu kazaları önlemeye yönelik ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Yerköy-Karanlıkdere bölgesinde sık sık meydana gelen tren kazalarının sebepleri nedir? Bu kazaları önlemeye yönelik ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? İstasyonlardaki personel eksikliği ne zaman giderilecektir? Personel eksikliğinin ve demiryollarındaki taşeronlaşmanın sık sık kazalara sebep olduğu doğru mudur?” diye sordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a da soru önergesi veren Keven, “Yozgat Yenifakılı ilçemizde bulunan bazı hazine arazilerinin TOKİ’ye devredilerek satılacağı ifade edilmekte olup arazilerin akıbeti hakkında ilçe kamuoyu huzursuz olmaktadır. Bu parseller hakkında TOKİ’ye devredilmesi veya cins değişikliği yapılarak tahsis edilmesi, satılması, devredilmesi gibi bir planlama var mıdır? Varsa ilgili planların içeriği nedir?” diye sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ise Yerköy ilçesinde yapımı devam eden 100 Yataklı Yerköy Devlet Hastanesi inşaatı ile ilgili sorular yönelten Keven, “Yerköy Devlet Hastanesi’nin yatak sayısı açıklamalarda ve inşaat tabelasında 100 yatak diye yer almasına rağmen Bakanlık tarafından tescili yapılacak yatak sayısının 90 olacağı iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır? Yatak sayısı 90 olarak tescili yapıldığı takdirde hastanede çalışması gereken uzman doktor ve sağlık personeli sayısı azalacağı ve çeşitli branşların bulunmayacağı gibi sakıncalar bulunmaktadır. Yerköy Devlet Hastanesi’nin yatak sayısının 100 olarak tescili yapılacak mıdır? Hastane inşaatı bitim tarihi yasal olarak hangi tarihtir? Hastanenin taşınması hangi tarih için planlanmaktadır? Yerköy Devlet Hastanesi’nde halihazırda Kadın Doğum, Çocuk, Göz gibi açık bulunan branşlarda uzman doktor kadrolarına ne zaman atama yapılacaktır?” sorularını yöneltti. »Haber Merkezi