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Yozgat
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Sorunlar çözüme kavuşacak

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen İl Genel Meclisi Başkanı, Özel İdare Genel Sekreteri ve İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları heybelerini doldurdular. 

18 Kasım 2022 Cuma 02:25
Sorunlar çözüme kavuşacak

Yozgat İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanları hazırladıkları projelere ödeneğin yanı sıra hibe araç desteği aldılar.
AK Parti Milletvekili Yusuf Başer öncülüğünde AK Partili belediye başkanları ile İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ve Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin talep ve isteklerini aktarmak üzere bir araya geldi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bakanlık binasında buluşan AK Parti Belediye başkanları taleplerini ilettiler. 
Toplantıda, Yozgat’ta hayata geçirilen projelerin son durumu ile yapılması düşünülen projeler masaya yatırıldı. Bakanlıkta gerçekleşen verimli görüşmenin ardından Yozgat'ta birçok sorun çözüme kavuşacak.  
Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak,  Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ecevit, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, Belekçehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç,  Ozan Belediye Başkanı Mustafa İleri, Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşkun, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek ve Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy katıldı.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’a hizmet noktasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini söyledi.
Milletvekili Başer, Yozgat'ın gelişimi ve kalkınmasına yönelik projelerin görüşüldüğü ziyarette, belediyelerin yaşadığı kaynak ve ödenek sorunlarının çözüme kavuştuğunu belirtti.
Başer, “Başkanlarımla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’u ziyaret ettik. Bakanımız Murat Kurum’a Belediyelerimizin proje ve taleplerine vermiş olduğu destek için şehrim adına teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz. Tek sevdamız Yozgat” dedi. 
»Haber Merkezi

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Sorunlar çözüme Kavuşacak
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