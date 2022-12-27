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Son toplantı Boğazlıyan’da

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, 2022 yılı istişare ve değerlendirme toplantısının sonuncusunu Boğazlıyan’da yaptı. 

27 Aralık 2022 Salı 18:08
Son toplantı Boğazlıyan’da

İlçe Başkanı Osman Düğenci, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, İl Genel Meclis Üyeleri Mukdat Erdem, Mikayil Demir ve parti teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Başer, teşkilat üyeleri ile birlikte her fırsatta halkın içerisinde olduklarına vurgu yaparak, girilmedik gönül, çalmadık kapı, dokunmadık el bırakmayacaklarını söyledi.
Teşkilat üyeleri ile birlikte her fırsatta halkın içerisinde olduklarına vurgu yapan Başer, girilmedik gönül, çalmadık kapı, dokunmadık el bırakmayacaklarını söyledi.
2023 seçimleri için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başer, saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurguladı.
İl ve ilçe teşkilatlarının halkın arasında bulunduğunun altını çizen Başer, “Hedef 2023 yolunda durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. İl yönetim kurulu üyelerimiz, Merkez İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız ve üyelerimizle birlikte esnaf ziyaretlerimizle halkımızı dinliyoruz.” dedi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde 2023 seçimlerinin önemine dikkat çeken Başer, “Bu önem karşısında canla başla çalışan teşkilatımızın her kademesindeki yol arkadaşımız bizim için oldukça kıymetli. El ele, gönül gönüle verip inşallah yine en yüksek oy oranı ile 2023 seçimlerini zaferle taçlandıracağız. 
2023 seçimleri hem ülkemiz için hem de bizim için büyük önem arz ediyor. Her seçim bir öncekinden daha önemli hale geliyor. 2023 seçimlerinde daha önceki seçimlerde çalışarak yükseklere koyduğumuz çıtayı daha da yükseltmenin mücadelesini vereceğiz.” şeklinde konuştu.
2023 seçimleri için gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Yusuf Başer, “Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmadan çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere vermiş olduğu değeri ve önemi biliyoruz.
Teşkilat çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Gönül köprüler kurmaya devam ediyoruz. Halkımızı dinleyerek, talep ve önerilerini dikkate alıyoruz. Vatandaşımızın, esnafımızın derdi bizim derdimiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde seçim zaferlerinin yanı sıra büyük badireleri de milletimizin destekleriyle atlattık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Çalışmalarımızı da bu minvalde yürütmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi   
 

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Son Toplantı Boğazlıyandag
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