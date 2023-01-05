Memur, öğretmen, emekli ve asgari ücretlinin kuru ekmeğe muhtaç edilmeye devam ettiğini söyleyen Başkan Aydoğmuş, memur sendikalarının hükümetin oyuncağı olduğunu belirtti. Aydoğmuş açıklamasında, “2015 yılı Ahmet Davutoğlu başbakanlığına kadar emekli maaşı asgari ücret maaşına denk gelirken 2015 emekli maaşı bin 71 lira asgari ücret bin 83 lira iken şuanda 2023 yılında emekli maaşı 4 bin 375 lira iken asgari ücret 8 bin 500 lira oldu.

Bunun neresi başarı, 2015’den sonra ülkeyi yokuş aşağı bırakıp tepe taklak ettiler. Memur 10 bin liraya mahkûm edilmiştir. Aylık doğalgaz masrafının en az bin 500 lira, bir öğrenci servisinin 750 lira, kiraların 4 bin lira, mutfak masrafının 6 bin lira olduğu şu ortamda memuru, öğretmeni, emekliyi sefaletin altında bir maaşa mahkûm etmek köleliğe razı etmektir. Köleliğe razı olmayın, sesinizi sandıkta duyurun. Sandıkta, AKP MHP Perinçek hükümetini ve Erdoğan’ı sefaletin altına atın, şuanda devlet yönetilemez millet geçinemez halde.” dedi. »Haber Merkezi