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Sedef başvurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı için partinin genel merkezinde başvurusunu gerçekleştirdi.

17 Mart 2023 Cuma 02:00
Sedef başvurdu

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP’den Yozgat seçim çevresi için milletvekili aday adayı olduğunu duyuran Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, milletvekili seçildiği günden bugüne Yozgat’a hizmet için çaba içerisinde bulunduğunu söyledi.
Milletvekili Sedef konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Yozgat seçim çevresi için milletvekili aday adaylığı müracaatımı MHP Genel Merkezinde gerçekleştirdim.
Devletiyle, milletiyle elle vererek seçildiğim günden buyana Yozgat’ımıza hizmet için çaba içerisinde bulundum. Duamız hayırlı olandır.” ifadelerine yer verdi. »Sema Nur Koçaker 

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Sedef Başvurdu
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