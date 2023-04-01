Seçmene uyarı

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı tarafından seçmenden “Sandık listelerinden ad ve ailenizi kontrol ediniz” uyarısı açıklaması yapıldı. 2 Nisan’ın son tarih olduğu söylendi.

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Sandık listelerinde adınızı ve ailenizi kontrol ediniz. Muhtarlıklarda ve YSK internet sitesinden bakabilirsiniz. Dairemizde veya komşular için de olmayıp, seçmen görünen var ise şahsen ya da partimiz aracılığı ile itiraz edebilirsiniz. İlçemizde yaptığımız tespitler vardır. Duyarlı yurttaşlarımıza teşekkürler. Hep birlikte kazanacağız” ifadeleri paylaşıldı. Haber Merkezi