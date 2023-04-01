Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81

Seçmene uyarı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Boğazlıyan İlçe Başkanlığı’ndan seçim hakkında açıklama geldi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 16:16
Seçmene uyarı

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı tarafından seçmenden “Sandık listelerinden ad ve ailenizi kontrol ediniz” uyarısı açıklaması yapıldı. 2 Nisan’ın son tarih olduğu söylendi.

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Sandık listelerinde adınızı ve ailenizi kontrol ediniz. Muhtarlıklarda ve YSK internet sitesinden bakabilirsiniz. Dairemizde veya komşular için de olmayıp, seçmen görünen var ise şahsen ya da partimiz aracılığı ile itiraz edebilirsiniz. İlçemizde yaptığımız tespitler vardır. Duyarlı yurttaşlarımıza teşekkürler. Hep birlikte kazanacağız” ifadeleri paylaşıldı. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Seçmene UyarıIlerigazetesiHaberYozgatYozgathaberVideohaberYozgathaberleriIleriIleri GazetesiYozgat HaberYozgat HaberleriIleritvIleri TvIleri Web TvIleri WebtvSondakikaSon DakikaCHP Boğazlıyan İlçe BaşkanlığıSeçimYsk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez açıldı
Merkez açıldı
Tatlı’dan saha turu
Tatlı’dan saha turu
TBMM’ de Yozgat’a dair
TBMM’ de Yozgat’a dair
Vatansever açıkladı
Vatansever açıkladı
Yüksel aday adaylığını açıkladı
Yüksel aday adaylığını açıkladı
Sandıklar eve gelecek
Sandıklar eve gelecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim