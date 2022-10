“SANSÜRE HAYIR”

AK Parti ve MHP tarafından “dezenformasyon yasası” olarak adlandırılan, muhalefetin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği yasaya tepkiler gelmeye devam ediyor.

İktidar tarafından “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan sansür yasasına İl Başkanı Bünyami Katipoğlu tepki göstererek, “Dezenformasyon Yasası olarak adlandırılan Kanun Teklifinin her bir maddesi ayrı ayrı basın hak ve özgürlüklerine aykırılıklar içeriyor olsa da özellikle 29. ve 34. maddeler her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını hapis tehlikesiyle karşı karşıya bırakmakta, adeta AKP’nin milletimize yönelik uygulamayı planladığı ve orta çağ dönemini andıran ‘Cadı Avı’na’ hukuki zemin hazırlamaktadır.” dedi.

Söz konusu 29. Maddede belirtilen ‘Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle’ cümlesi son derece muğlak ve kesinliğinin net olarak belirlenebilmesi imkânı olmayan bir ifade olduğunu belirten Katipoğlu, “Türk Ceza Hukuku’nun en temel prensiplerinden olan ‘suçun aleniliği ilkesi’ ile asla bağdaşmamaktadır. Dolayısı ile bu madde iktidarın herhangi beğenmediği bir açıklama ya da çağrı için uygulanabilir, keyfi ve siyasi yaptırımların önü açılabilir. Üstelik maddenin devamında yer alan ‘Bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse’ ifadesi, iktidarın hoşuna gitmeyen herhangi bir açıklamayı kendi hesabında paylaşan kişiyi de bağladığından büyük bir dalga halinde yüzbinlerce kişinin kendisini ‘hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis’ istemiyle mahkeme kapısında bulmasına yol açacaktır.” diye konuştu.

“İLK SEÇİMDE İKTİDARI SON BULACAK”

Katipoğlu, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, AKP’nin uyguladığı baskı rejimi için daha önce kullandığı ‘AKP iktidarında her fani infaz kurumunu tadacaktır’ benzetmesinin bir kez daha ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmıştır.

Ancak vatandaşlarımız en ufak bir şüphe duymasın ki, AKP yaratmak istediği bu korku ikliminin altında kalacak ve milletimizi asla sindiremediği gibi ilk seçimde iktidarı son bulacaktır. Söz konusu teklifin 34. Maddesini incelediğimizde ise, AKP’nin ana hedefinin açıkça milletin özgür, bağımsız ve doğru habere ulaşabildiği sosyal medyayı baskı ve kontrol altına almak olduğu açıktır.” ifadelerine kullandı.

“İYİ PARTİ ‘SANSÜRE HAYIR’ DİYOR”

AK Parti iktidarının tek adam rejimini daha da güçlendirmek amacıyla bu kanun teklifini getirdiğini iddia eden ve asla kabul etmediklerini vurgulayan İl Başkanı Katipoğlu, “Kendilerini bir kez daha uyarıyoruz! Yapmayın! Vatandaşlarımızı baskıyla, sindirmekle tehdit etmeyin.

Bu millet kendisini yok sayanları, hükmü altına almaya çalışanları, baskıcı rejimleri tarihin tozlu sayfalarına göndermekten çekinmemiş ve bunu geçmişte birçok kez göstermiştir. AKP iktidarı da bu yaklaşımı ile adım adım sonunu hazırlamaktadır. Dolayısıyla son derece eminiz ki, ilk seçimde bu tek adam düzeni milletimizin feraseti ile sona erecektir.

O değişim gününe kadar, vatandaşlarımızın bize verdiği haklar doğrultusunda memleketin huzur, barış ve refahı için ‘Güçlü Millet, Güçlü Devlet’ ilkesiyle, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in liderliğinde hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. »Haber Merkezi