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Saadet'te adaylar belli

Yozgat Saadet Partisi İl Başkanlığına aday adaylığı sürecinde 7 isim başvuruda bulundu.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Saadet'te adaylar belli

Saadet Partisi’nin 14 Mayıs günü yapılacak olan Milletvekilliği seçimleri öncesinde müracaat eden aday adaylarının isimleri belli oldu. Seçimlere Millet İttifakı altında girecek olan Saadet Partisi’nde dün sona eren aday adaylık müracaat süresi boyunca İl Başkanı Mehmet Demirel’in de aralarında bulunduğu isimler müracaat dilekçelerini teslim ettiler.
Seçimlere iddialı hazırlanan ancak 4 kişilik milletvekili listesine isim verip vermeyeceği belli olmayan partide İl Başkanının yanı sıra partinin önemli isimlerinden Ziya Koçak, Abbas Türkyılmaz, Lütfi İbiş, Emirhan Demir, Turan Demirbaş, Mehmet Eranıl müracaat eden isimler oldu. »Haber Merkezi

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Saadette Adaylar Belli
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