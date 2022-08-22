Saadet Partisinden kongre

Gerçekleşen kongreye Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Genel İdare Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Akkiraz, Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Mehmet Demirel, Saadet Partisi Sivas İl Başkanı Mehmet Sait Tokgöz, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş ve partililer katıldı.

Kongrede Saadet Partisi Yozgat il teşkilatının yaptığı ve yapacağı çalışmalar değerlendirildi.

Kongrede yaptığı konuşmada Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, “Gerçekleştirdiğimiz bu kongre neticesinde inancımız, gayretimiz ve duamız odur ki, bütün il teşkilatlarımızla birlikte, ilçe teşkilatlarımızla birlikte, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte inşallah en güzel çalışmalara hep beraber yerine getireceğiz. Yozgat’ımızın bütün mahallelerinde,

Yozgat’ımızın bütün sandıklarında teşkilatlanma hamlelerimizi inşallah tamamlayacağız ve önümüzdeki ilk seçimlerde de bu kongreden aldığımız heyecan ile birlikte inşallah Saadet Partimizin en büyük zaferini hep birlikte icra etmiş olacağız.” dedi.



‘İNANDIĞIMIZ DEĞERLERDEN ASLA TAVİZ VERMEDİK’

Saadet Partisi olarak 53 yıllık siyasi geleneğin temsilcileri olduklarını belirten Karaduman “53 yıllık zaman dilimi içerisinde söylediği hiçbir meselede aldatılmamış, yorum yaptığı hiçbir meselede kandırılmamış, bir mesele ile ilgili açıklama yaparken asla yanılmamış bir hareketin hamdolsun ki mensuplarıyız. Ve bu 53 yıllık zaman dilimi içerisinde biz yapmış olduğumuz bu siyasi çalışmalarımızı ne reel politiğe göre, ne konjonktüre göre, ne zamana, ne de şartlara göre yapan bir siyasi anlayışın mensubu olmadık. Dolayısıyla şartlar değişir, zaman değişir, konjonktür değişir, reel politik değişir ancak hakkın kendisi hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla biz bir meseleyi değerlendirirken, biz bir adım atarken, bir açıklama yaparken yarını düşünmek mecburiyetinde olduğumuzu, bir adım atarken, bir vebale düşmek kaygısı ve endişesi içerisinde bu adımı atmak mecburiyetinde olduğumuzu hamdolsun ki bilen bir topluluğuz. Dolayısıyla biz her zaman inandığımız değerlerden asla taviz vermeden, sadece siyasetin imkânlarını birileri gibi ele geçirmek adına asla ne yalana ne de iftiraya hiçbir zaman başvurmadık. Biz şu 3 günlük dünyada Saadet Partililer olarak şerefimizle geldik ve şerefimizle de gitme mücadelesi veriyoruz. Dolayısıyla biz 53 yıllık siyaset zamanı ve iklimi içerisinde iktidarda olduğumuz zamanları da yaşadık. Muhalefette olduğumuz zamanları da hep beraber yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz.” diye konuştu.

‘YAŞANAN HADİSELER HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDU’

Karaduman konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: “Biz muhalefetteyken işçi deyip de, iktidara gelince patronlardan yana olanlardan hiçbir zaman olmadık. Biz muhalefetteyken faiz deyip de, iktidara gelince caiz diyenlerden hiçbir olmadık. Biz muhalefetteyken adalet deyip de, muhalefetteyken bir takım şeyleri söyleyip de, iktidara gelince adaletsizlik yapanlardan da hamdolsun ki hiçbir zaman olmadık. Biz muhalefetteyken Filistin deyip de, iktidara gelince İsrail uşaklığı yapanlardan hiçbir zaman olmadık. Dolayısıyla şartlar değişti, zaman değişti, 20 yıllık zaman dilimi içerisinde konjonktür değişti ancak yaşanan her hadise Saadet Partimizin ve mili görüşçülerin haklılığını en güçlü şekilde ortaya koydu.”

Daha sonra Karaduman, 20 yıllık zaman dilimi geriye dönük anlatarak değerlendirerek konuşmasını tamamladı.

»Sema Nur Koçaker

