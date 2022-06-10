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SAADET PARTiSi’NDE DEPREM

Saadet Partisi Yozgat İl ve Merkez ilçe başkanlığında deprem etkisi yaratan istifalar peş peşe geldi. Saadet Partisi Genel Merkezi’nin tutumuna tepki gösteren İl Başkanlığı ile Merkez ilçe başkanlığı istifalarını Parti Genel Merkezine iletirken, parti üyesi yaklaşık 75 kişinin de istifa ettiği öğrenildi.

10 Haziran 2022 Cuma 20:33
SAADET PARTiSi’NDE DEPREM

Saadet Partisi Yozgat İl Müfettişi Eyüp Tanrıverdi, Saadet Partisi Genel Merkezi’nin il yönetimi hakkındaki yanlış tercihinden dolayı istifaların geldiğini söyledi. Kendilerine uymayan, kriterlerine uymayan, Saadet Partisi’nde çalışmayıp, Saadet Partisi’ndeyim deyip yan gelip yatanların tercih edilmesinden dolayı bu olayı hazmedemediklerini vurgulayan Tanrıverdi, ‘’Toplu istifaya gittik. Benim ile birlikte İl Başkanımız Cemil Işıksoy, Merkez İlçe Başkanımız Selahattin Çelikkaya resmi olarak istifa ettik. Bunun yanında beni arayan, bana ulaşan ben oradayım diye üye olan 38 arkadaşımız da istifa etti. Toplamda da 75’e yakın istifa oldu. Yanlış uygulanan politika ve tercihler sonucunda bizim emeklerimizin de boşa çıkarılmasından dolayı biz istifa ettik. Bundan sonra da Saadet Partisi camiası içerisinde de olmayı düşünmüyoruz’’ dedi.
GENEL MERKEZİN TUTUMU 
İSTİFAYA ZORLADI
Öte yandan 19 Mart tarihinde yapılan Saadet Partisi Merkez İlçe başkanlığı seçiminde tüm delegelerin oyunu alarak Merkez İlçe Başkanlığı görevine seçilen Selahattin Çelikkaya ve yönetim kurulu üyeleri de Parti Genel Merkezi’ne istifa dilekçelerini gönderdiler. İstifa hakkında bilgi veren Merkez İlçe Başkanı Selahattin Çelikkaya, Merkez İlçe başkanlığı görevine geldikten sonra Partinin Yozgat’ta daha ileriye gitmesi için yönetim kurulundaki arkadaşları ile birlikte birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Esnaf ve ilçe ziyaretlerinde bulunduklarını Parti üyesi sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Çelikkaya, ‘’Ancak gelinen noktada, yaptığımız çalışmaların parti içerisinde taktir toplamaması, partinin Yozgat’ta ileriye gitmesi için yaptığımız çalışmalara Genel Merkez’den destek bulamamamız, Genel Merkezin tutumu bizleri istifaya zorladı’’ diye konuştu. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 10.06.2022 20:54
Anahtar Kelimeler:
SAADET PARTiSiNDE DEPREM
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