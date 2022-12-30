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Projeler anlatılıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Komşum Nasılsın?" programı devam ediyor.

30 Aralık 2022 Cuma 02:47
Projeler anlatılıyor

MHP teşkilatı tarafından Yozgat merkez ve ilçelerinde "Komşum Nasılsın?" programı çalışmaları başladı.
Program kapsamında MHP Yozgat İl Yönetimi ve İlçe Yönetimleri tarafından ev ziyaretleri yapılarak, gündem anlatılıyor.
Ziyaretler kapsamında, hem ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor hem de birkaç hane bir araya gelerek toplantılar yapılıyor.
2023 seçimlerine kadar tüm merkez ve ilçelerde vatandaşla bir araya geleceklerini belirten MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “2023 seçimlerine gidilirken, Cumhur ittifakının hedeflerinin ve muhalefetin tutumunun vatandaşlarla daha yakından paylaşılması amaçlanmaktadır. Yaptığımız ev buluşmalarımızda vatandaşlarımıza MHP’nin politikaları, Cumhur İttifakının hedefleri anlatılırken; vatandaşlarımız da yaşadıkları sorunları, talep ve önerilerini dile getiriyor. Sohbet gündeminde ekonomiden, terörle mücadeleye, iç ve dış politikadan muhalefet partilerinin tutumuna kadar ülke ve dünya gündemindeki çeşitli konular ele alınıyor.” şeklinde konuştu.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı ile ilk olarak 2021 yılında "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı başlattıklarını ifade eden Başkan Irgatoğlu, “2022 yılında "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları yaptık, ardından "Köyüm Benim" sohbet toplantıları gerçekleştirdik. Şimdide seçimlere kadar  "Komşum Nasılsın?" çalışmasını tamamlayacağız.” dedi.
Her haneyi ziyaret edeceklerini dile getiren Irgatoğlu, “Elimizden geldiği kadar ilçelerimizde hane ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Fakat il başkanlığı olarak katılamadığımız programlarda kesinlikle ara vermiyoruz. İlçe Başkanlarımız ve ilçe yönetimimiz tek tek haneleri geziyor ve toplantıları gerçekleştiriyor. Bundan dolayı “Komşum Nasılsın?“ ziyaretlerinin seçimlere kadar Yozgat merkez dahil olmak üzere bütün ilçelerimizde aralıksız olarak devam edecek ve 2023 seçimlerine kadar çalışmamızı tamamlayacağız. Ayrıca yapmış olduğumuz ziyaretlerimiz ile vatandaşlarımızın gönlüne dokunarak ziyaretlerimiz gönül köprülerine dönüşüyor.” ifadelerini kullandı.
Yapılan ziyaretler büyük ilgi gösterildiğini söyleyen Irgatoğlu; “Bilindiği üzere partimiz, 2023 yılında yapılacak seçimler dolayısıyla geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı halkla buluşma ve toplumsal danışma toplantılarını büyük bir şevk ve heyecanla sürdürmekteyiz. Bizler de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları ile hane hane ziyaretler yapıyor; vatandaşımız ile çok daha yakın bir temas ortamı oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız dönüşler oldukça aydınlatıcı yönde. Bu da bizlere güç ve daha çok çalışma azmi veriyor.” dedi. »Haber Merkezi

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Projeler Anlatılıyor
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