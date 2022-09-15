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Özışık: “CHP, HDP ile ittifak halindedir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in 'HDP'den bir isme bakanlık verilebileceği' şeklindeki açıklamasının ardından İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığından istifa eden Metin Özışık, “HDP ile ittifak yapan bir parti ile aynı masada benim partimin olmasını ben hazmedemedim ve istifa ettim. CHP, HDP ile ittifak halindedir, bu ittifak beni rahatsız etti” dedi.

15 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Özışık: “CHP, HDP ile ittifak halindedir”

CHP'li Gürsel Tekin’in HDP’li bir ismin bakan olabileceği şeklindeki sözlerine tepki göstererek İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Metin Özışık, istifa nedenini partisine sunduğu dilekçe ile açıkça belirttiğini söyledi. Özışık, CHP’nin HDP ile ilişkisinin Gürsel Tekin’in son ifadesiyle iyice pekiştiğini belirterek, "HDP ile ittifak yapan bir parti ile aynı masada benim partimin olmasını ben hazmedemedim ve istifa ettim. İYİ Parti merkez sağda iktidara alternatif olmalıydı, daha önce de ifade ettim. Şu anda birinci parti olmalı idi. O masada kaldığı sürece aslında o ittifakla merkez sağda seçmenin oyunu alma şansı yok. HDP ile ittifakta emekli bir binbaşı olarak, emekli bir subay olarak, daha önce Güneydoğu’da 4 yıl görev yapmış insan olarak benim hazmedebileceğim bir şey değildi. Daha önce de CHP’de benzer açıklamalar vardı. Ben bunları geçecek bir süreç olarak düşündüm, değerlendirdim ancak son açıklama ile bunun bitmeyeceğini, bu işin HDP ile ortaklığa doğru gittiğini gördüm ve istifa ettim. Bu kadar net söylüyorum. CHP, HDP ile ittifak halindedir, bu ittifak beni rahatsız etti” ifadelerini kullandı.
HDP ile PKK’yı birbirinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını belirten Özışık, “Öncelikle şunu ortaya koymak lazım. Biz ülkemizde, milletimizle birlikte bölünmez bir bütün devlet oluşturuyoruz. Bu devleti bir toplum sözleşmesi ile anayasa ile oluşturuyoruz. HDP bu anayasaya saygısı olmayan, hatta tanımayan bir parti. HDP ile PKK’nın bağını hepimiz biliyoruz. HDP ile PKK’yı birbirinden ayırmak mümkün değil, bırakın iki bakanlığı, bizim toplum sözleşmemize saygısı olmayan bir partiye yağmurlu havada bardağı doldursa bile onu dahi paylaşmamamız lazım” diye konuştu. »İHA

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Özışık: CHPHDP Ile Ittifak Halindedir
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