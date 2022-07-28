Okurlarımız ‘Sedef’ dedi

Yapmış olduğumuz anket çalışmamızda okurlarımıza ‘Hangi siyasetçi daha başarılı?’ sorusunu yönelttik. Anketimize katılan okurlarımız Bekir Bozdağ, Yusuf Beşer, İbrahim Ethem Sedef ve Ali Keven arasında oylama yaptı. Yaklaşık 20 gün süren anketimizde toplamda 2 bin 734 oy kullanıldı. Kullanılan oy sonuçlarına göre birinci sırada İbrahim Ethem Sedef, ikinci sırada Ali Keven, üçüncü sırada Bekir Bozdağ ve dördüncü sırada Yusuf Başer yer aldı.

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