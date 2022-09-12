Nice yıllara

CHP Boğazlıyan İlçe teşkilat, kutlama programı çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk'ün manevi huzuruna çıkarak çelenk sundu.
Cumhuriyet Halk Partisinin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirten İlçe Başkanı Ahmet Peker, “Kuruluşun ve kurtuluşun adı Cumhuriyet Halk Partimizin 99. kuruluş yıldönümünü Boğazlıyan Cumhuriyet Meydanında kutladık. Atamızın huzuruna çıktık. Gelecek yıl Ülkemizin her geçen gün daha fazla ihtiyacı olduğunu anlamaya başladığı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kutlayacağız” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
CHP Boğazlıyan İlçe teşkilat, kutlama programı çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk'ün manevi huzuruna çıkarak çelenk sundu.