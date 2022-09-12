Nice yıllara

Boğazlıyan ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan ve bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor.