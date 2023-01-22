Mutabakat zaptı imzalandı

Törenin ardından yaptığı konuşmada Oktay, "Türkiye-Sudan ilişkilerinin gelişmesi ve Sudan’ın kalkınması için inşallah çok güzel, somut bir proje olacak. Her iki ülke için de hayırlı olsun" dedi.

Mutabakat, tarım üretimi, hayvancılık ürünleri ve işleme endüstrisinin geliştirilmesi ile ortak işbirliği ve iki ülkenin ortak çıkarlarını doğrultusunda iki ülke arasındaki ticaret seviyesinin üst seviyelere çıkarmayı içeriyor.

Buna göre, Türkiye, Alhawad Projesi için üç sulama kaynağı olan Nil nehri, yeraltı suları, vadi suları için sulama altyapıları konusunda bütüncül bir teknik araştırma gerçekleştirecek. Proje kapsamındaki araştırmalar ise, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sudan Sulama ve Su kaynakları Bakanlığınca koordineli şekilde yapılacak.

Ayrıca yine Alhawad Projesi kapsamında, iki ülkenin ortaklığında, tohum ıslahı, doğal meraların geliştirilmesi ve hayvansal üretimin yapılmasını içeren pilot bir çiftlik kuracak ve bu proje içerisinde yer alan hayvancılık ve tarım yapan çiftçilere destek verilecek.

Enerji alanında ise Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) Sudan'da yürüttüğü çalışmaları farklı sahalarla genişletecek ve bu alanda işbirliği güçlendirilecek.

Anlaşma kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyetlerinin ilerleyen günlerde Sudan'a bir ziyaret gerçekleştirerek çalışmaların fiilen başlatılması sağlanacak.

Çankaya Köşkü'ndeki imza törenine heyetler arası görüşmelerde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sudan Tarım Bakanlığı yetkilileri de katıldı. »İHA