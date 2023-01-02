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Muhtarları dinledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, muhtarların taleplerini dinledi.

02 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Muhtarları dinledi

Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve il genel meclis üyelerinin katılımıyla, Başıbüyüklü ve Topçu köylerinde çevre köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Muhtarların isteklerini dinleyen Milletvekili Başer, fırsat bulduğunda köyleri ziyaret ettiğini, eksikleri yakından bildiğini ve bunların giderilmesi için çaba sarf ettiğini söyledi.
Her zaman halkla iç içe olduğunu dile getiren Başer, "AK Parti'nin siyaset anlayışı, hizmet siyaseti, eser siyasetidir. Birileri yalanlarıyla, iftiralarıyla övünüyorlar. Birileri masanın etrafında parende atıyor. Şu an birbirleriyle mücadele ediyorlar. Biz bu süre içerisinde hem Türkiye'yi değiştiriyoruz ve geliştiriyoruz ve hem de Allah'a şükürler olsun ki Yozgat'ı ve köylerimizi değiştiriyoruz ve geliştiriyoruz." dedi.
Başer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarları sevdiğini belirterek, "Bizler de muhtarlarımızı seviyoruz. Muhtarlarımız bir ihtiyacı olduğunda rahatlıkla bize ulaşıyor, sorunlarını bildiriyor. Biz de sorunun çözümü noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Biz şehirlerde ne varsa köylerimizde de olmasını istiyoruz. Yozgat'ta grup köy yollarını sıcak asfalta kaplıyoruz, şimdi özel idaremizin kurduğu tesisle, yollarımızı betonla kaplıyoruz, köy içlerini beton parke döşüyoruz." diye konuştu.
Milletvekili Başer, toplantılara ev sahipliği yapan Başıbüyüklü köyü muhtarı Memduh Özçelik ve Topçu köyü muhtarı Zeki Açıkgöz'e teşekkür etti.
Salmanfakılı köyü Muhtarı Fatih Arslan da Başer'in zaman zaman köyleri ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini söyledi.
Lök köyü Muhtarı Hasan Önal da 3 yıl önce köylerinde dolu afeti yaşandığını hatırlatarak, "Milletvekilimiz afet sonrası köyümüze yapılması gerekenleri birebir takip etti. Köprü ihtiyacımız vardı onu ilettik. Köprülerin yakın zamanda ihalesinin yapılacağını öğrendik. Köyümüzün yol genişletme çalışması ve asfalt ihtiyacı vardı onu ilettik. Köyümüzde cep telefonları çekmiyor baz istasyonu talep ettik. İnşallah bahar mevsimiyle eksiklerimiz giderilecek. " ifadelerini kullandı.
Başıbüyüklü Muhtarı Memduh Özçelik ise ziyaretlerinden dolayı Başer'e teşekkür etti. »AA

Son Güncelleme: 02.01.2023 09:20
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