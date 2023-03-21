Yaptığı açıklamada, aday adaylığı başvurusunun hayırlı olması dileklerinde bulunan Yılmaz, "3 yıl önce bir yola çıktık ve bu yolda en önemli motivasyonum Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ismiydi. Sonrasında Genel Başkanımızın ve komisyon üyelerinin teveccühü ile DEVA partisi kurucu il başkanı oldum. Bugün 28. Dönem Milletvekili aday adaylığı için müracaatta bulundum." dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde milletin tercihini değişimden yana kullanacağını söyledi. İktidarın "ülkeyi yok gibi gösterme" stratejisinin artık işe yaramadığını ifade eden Yılmaz, "21 yılık AKP iktidarının ülkemizi ne hale getirdiğini başta esnaflarımız olmak üzere, işsiz gençlerimize, dar gelirliye, memura işçiye kısacası toplumun her kesimine sorsunlar. Yozgat’ımızı karış, karış geziyoruz. Gördüğümüz bütün tabloda Yozgatlı hemşehrilerimiz bu iktidara artık yeter diyor. İnşallah 14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı iktidara gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu. »Haber Merkezi