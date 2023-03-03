Merkez ilçe başkanlığına atandı

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Kamil Doğandemir yaptığı açıklamada, “İl başkanımız Nihat Kayhan ve Genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a şükranlarımı sunuyorum. Bana duyulan güveni yukarıya taşıyacak, görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Yeniden Refah Partisi, 23 Kasım 2018 tarihinde Fatih Erbakan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren Millî Görüş çizgisindeki siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "Yeniden Refah" şeklindedir. Simgesi hilal içerisinde başaktır. Genel başkanı Fatih Erbakan'dır. Yozgat Teşkilatı Yeniden Refah Partisi 23 Kasım 2018 tarihiden kurulum aşamasında da ilk tebliğ edilen ve kurulumu Yapılan 6 ilden bir tanesidir Genel Merkez nezdine Yozgat ilini yeri ve önemi ayrıdır partimiz ilk Yozgat teşkilatlanma aşamasında İL Başkanımız Nihat Kayhan Beye il başkanlığı görevi tevdi edildi ve bende ilk günden itibaren parti ana kadrosunda birim başkanlıkları görevlerini yaptım ve kurlum aşamasında ve ilçelerin kurulması aşamasında görevler yaptım İl başkan yardımcılığı Tanıtım ve İL Genel Sekreteri Görevlerini de bulundum. Yeni tebliği edilen görevim için bir kez daha Sayın Genel başkanımıza ve İL Başkanımıza teşekkür ederim. Tüm Yozgatlı kardeşlerimizi Yeniden refah partisi çatısı altına hoş görü ve Nezaket içinde temiz bir siyaset yapmak ve bu temiz siyasetin bir parçası olmak için partimiz adına ve sahsım adına Vatanına Bayrağına Dinine ve Örf ve Adetleri bağlı Her Yozgatlı abimiz kardeşimiz ve Gençlerimize partimiz adına siyaset yapmak için partimize bir kez daha daha davet etmek isterim.” dedi.

Atamaya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Yeniden Refah Partisi İl başkanı Nihat Kayhan “Seçime kısa bir zaman kaldı. O nedenle teşkilatlarımızı güçlendirme noktasında biraz daha yoğun emek sarf etmek durumunda olduğumuz bir süreçteyiz. Bu süreçte Kamil Doğandemir Çalışmaları ile partimize daha fazla güç katacağı konusunda şüphemiz yoktur Doğandemir Yeni Görevinde başarılar dilerim.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi