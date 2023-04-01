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Merkez açıldı

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, AK Parti Yozgat İl Koordinasyon Merkezi’nin açıldığını duyurdu.

01 Nisan 2023 Cumartesi 12:35
Merkez açıldı

İl Koordinasyon Merkezi’nin açıldığını bildiren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, tüm Yozgatlı vatandaşı merkeze davet etti.

SOHBETE BEKLERİZ”

Bir açıklamada bulunan İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “Davası hak olanın yardımcısı Hak'tır, hak olan davada zafer de muhakkaktır şiarıyla, AK Parti Koordinasyon Merkezimizi açtık Elhamdülillah.  Siz değerli hemşehrilerimizi çay içmeye, sohbet etmeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Taşdemir son olarak, İl Koordinasyon Merkezi’nin Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak’ta bulunduğunu aktardı. Haber Merkezi

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