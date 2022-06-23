Meclis gündeminde Yozgat

Hasat öncesi yaşanan sel ve dolu afetinin Yozgat çiftçisinde büyük yara açtığını dile getiren Milletvekili Keven, Yozgat'ta zarar gören bölgelerin acilen afet bölgesi ilan edilmeli gerektiğini vurguladı. Keven konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz hafta sel ve dolu afetini yaşayan Yozgatlı hemşehrilerime buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Özellikle Boğazlıyan'ın Uzunlu beldesi, Abdilli, Yapalak, Yoğunhisar, Bahariye köyleri; Yerköy Çamdibi, Kayadibi, Topaç, Poyraz, Kargı köyleri; Akdağmadeni Muşalikalesi, Kirsinkavağı ve Altınkaya mezralarında etkili olan dolu yağışı ekili alanlarda ciddi maddi zarar oluşturmuştur. Tam hasat öncesi yaşanan bu sıkıntı Yozgat çiftçisinde büyük yara açmıştır. Yozgat'ta zarar gören bu bölgeler acilen afet bölgesi ilan edilmeli ve devletimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmalıdır. Ekili ürünü zarar gören çiftçimizin zararını karşılayacak hasar tespit çalışmaları süratle yapılarak acil destekleme ödemeleri yapılmalıdır. Ayrıca zarar gören çiftçimizin borçları mutlaka faizsiz ertelenmelidir” dedi.

Haber Merkezi