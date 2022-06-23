Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.574,30
ALTIN
1.025,18
DOLAR
17,35
STERLİN
21,31
EURO
18,37

Meclis gündeminde Yozgat

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, geçtiğimiz haftalarda Yozgat genelinde etkili olan sel ve dolu afetinden etkilenen köyleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

23 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Meclis gündeminde Yozgat

Hasat öncesi yaşanan sel ve dolu afetinin Yozgat çiftçisinde büyük yara açtığını dile getiren Milletvekili Keven, Yozgat'ta zarar gören bölgelerin acilen afet bölgesi ilan edilmeli gerektiğini vurguladı. Keven konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz hafta sel ve dolu afetini yaşayan Yozgatlı hemşehrilerime buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Özellikle Boğazlıyan'ın Uzunlu beldesi, Abdilli, Yapalak, Yoğunhisar, Bahariye köyleri; Yerköy Çamdibi, Kayadibi, Topaç, Poyraz, Kargı köyleri; Akdağmadeni Muşalikalesi, Kirsinkavağı ve Altınkaya mezralarında etkili olan dolu yağışı ekili alanlarda ciddi maddi zarar oluşturmuştur. Tam hasat öncesi yaşanan bu sıkıntı Yozgat çiftçisinde büyük yara açmıştır. Yozgat'ta zarar gören bu bölgeler acilen afet bölgesi ilan edilmeli ve devletimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmalıdır. Ekili ürünü zarar gören çiftçimizin zararını karşılayacak hasar tespit çalışmaları süratle yapılarak acil destekleme ödemeleri yapılmalıdır. Ayrıca zarar gören çiftçimizin borçları mutlaka faizsiz ertelenmelidir” dedi. 
Haber Merkezi

Son Güncelleme: 22.06.2022 18:32
Anahtar Kelimeler:
Meclis Gündeminde Yozgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçar, sıkıntıları dile getirdi
Uçar, sıkıntıları dile getirdi
Sporculardan ziyaret
Sporculardan ziyaret
SAADET PARTiSi’NDE DEPREM
SAADET PARTiSi’NDE DEPREM
Yerköy’e ziyaret
Yerköy’e ziyaret
Destekleri konuştular
Destekleri konuştular
Bozdağ Yozgat basınını ağırladı
Bozdağ Yozgat basınını ağırladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim