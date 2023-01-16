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Mahalle başkanları ile buluştu

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları ile İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Mahalle başkanları ile buluştu

İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Başkan Başer, “2023 seçimleri ülkemiz için oldukça önemli. Bu önem karşısında canla başla çalışan mahalle başkanlarımızın çalışmaları da bizim için oldukça kıymetli. El ele verip inşallah yine en yüksek oy oranı ile 2023 seçimlerini zaferle taçlandıracağız” dedi.
Başkan Başer, “Önümüzde hem ülkemiz için hem de bizim için büyük önem arz eden bir seçim var.  Her seçim bir öncekinden daha önemli hale geliyor. 2023 seçimlerinde daha önceki seçimlerde çalışarak yükseklere koyduğumuz çıtayı daha da yükseltmenin mücadelesini vereceğiz. Sizler bu teşkilatın sancaktarları olarak AK Parti’nin milletle buluşmasına aracılık edeceksiniz. Bildiğiniz gibi sorumluluğumuz sadece Türkiye’yi kapsamıyor. Bu mücadelemiz bütün komşu ve mağdur coğrafyalar için geçerli. Dünyanın her yerinde dostluk köprüleri kurmaya devam edeceğiz.  Bilinçli bir şekilde hareket ederek sorumluluklarımızı yerine getireceğimize inanıyorum. Birlikte kutlayacağımız yeni bir zafer için siz değerli mahalle başkanlarımıza güveniyorum” ifadelerini kullandı.
Başer, 2023 seçimleri için gece gündüz çalışmalarına devam ettiklerini belirterek "Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmadan çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere vermiş olduğu değeri ve önemi biliyoruz. Mahalle Başkanlarımızın çalışmalarıyla birlikte bizler de halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. 2023 seçimlerine adım adım yürürken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmalarında sık sık mahalle başkanlarının öneminin altını çizdiğini biliyoruz. Sözün özü toplum ve aile ilişkisi neyse, nasıl aile toplumun çekirdeğini oluşturuyorsa AK Parti için de mahalleler bu teşkilatın çekirdeğini oluşturuyor” açıklamalarını yaptı.
Başer, “Teşkilatımızın en anlamlı, en önemli görevini yapan Mahalle Başkanlarımızla birlikte olmaktan, onlarla aynı atmosferi paylaşmaktan oldukça memnunum. Mahalle Başkanlarımız gönüllere yolculuk ediyor. Önümüzdeki bu uzun yolda halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması ve devletimizin büyümesi için gece gündüz çalışmalarına devam eden mahalle başkanlarımıza ve tüm teşkilatımıza teşekkürlerimi gönülden iletiyorum.  Tüm teşkilatlarımız ile canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz. 2023 seçimlerinde zafer AK Parti’nin olacak” şeklinde konuştu.
Başer, konuşmalarının ardından, Mahalle Başkanları söz alarak, teşkilat çalışmaları, yerel sorunlar ve hizmetler ve seçim hazırlık çalışmalarıyla ilgili düşünce ve önerilerini dile getirdiler. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.01.2023 17:02
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