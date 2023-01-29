Yaşar yapmış olduğu açıklamada, “İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı Ebû Cehl soyundan olduğuna inandığım Paludan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Bizler Ayetlerimizle alay edenleri gördüğümüz vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlara yüz çevirmeliyiz. Bizlere yakışan onların suçlamalarına, sataşmalarına, alaylarına, kötü laflarına ve propagandalarına sabırla cevap vermek olacaktır. Kur’an’ın bu konudaki tavrını en güzel aşağıdaki ayet özetliyor: “Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, (bu) emirlere olan azimdendir.” (Âl-i İmrân 3/186) Hamd olsun O Allah’a ki bizi İslâm dini ile aziz etti. İman ile şereflendirdi. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- hürmetine bizi rahmetine nâil kıldı. Dalâletten kurtardı. Mukaddesata karşı bu küffar yaklaşımı hoş göreni biz hoş görmemeliyiz ve itimat etmemeliyiz. Bir kez daha Paudanı en ağır şekilde lanetliyor ve kınıyorum!”

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