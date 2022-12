Toplantı öncesi parti binasında açıklama yapan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Bu ucube sistemde her geçen gün ülkeyi daha da çok kausa sürükleyen bu sistemi biz mümkün olduğu kadarıyla tedbirimizi almak zorundayız.” dedi.

“SANDIKLARIMIZDA BOŞLUK BIRAKMAYACAĞIZ”

Sandıklarda boşluk bırakmayacaklarını belirten İl Başkanı Yaşar, “Yurttaşlarımız şundan emin olsun tercihlerini hangi yönde kullanmış olursa olsun onların tercihlerine kendi sandıklarına namusumuz gibi sahip çıkıp onların tercihlerine aynen yansıtacağız. Hiçbir sandıkta oy çaldırmayacağız hiçbir kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz ama hakkımızı da kimseye yedirmeyeceğiz. Bu ülkenin makus tarihini hep birlikte yeneceğiz. Ben önümüzde ki sürecin ülkemize ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT ÖKSÜZ BIRAKILIYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis üyesi ve Ankara Milletvekili Murat Emir ise; “Yozgat’a her geldiğimizde aslında Yozgat’ın ne kadar küçüldüğünü, göç verdiğini ve geri bırakıldığını üzülerek görüyoruz. Yozgat büyümeyi hak eden işin ve aşın olduğu herkesin huzurlu olduğu bereketin olduğu bir şehir olmayı hak ediyor ama maalesef Yozgat öksüz bırakılıyor. Yozgat siyasi açıdan da önemli bakanlar çıkarmış bir il ama buna rağmen unutulmuşta bir il. Bakanlar kendi memleketlerine dahi bakmıyorlar proje üretmiyorlar ve baktığımızda Yozgat’ın son derece küçüldüğünü adeta büyük bir köye dönüştüğünü görüyoruz. Fuat Oktay Yozgatlı ama Yozgat’ı hiç görmüyor gözü başka yerlerde ama Yozgat’a bir fabrika yapmaya gelince, Yozgat’a bir yurt yapmaya gelince, Yozgat’a bir tesis yapmaya gelince maalesef görmüyoruz, duymuyoruz. Her seferinde Yozgat’a geldiğimizde çiftçinin unutulduğu, emeklinin unutulduğunu ve Yozgat’ın köyleşmeye ve terk edildiğini üzülerek tespit ediyoruz. Yozgat bir tahıl ambarıydı ama şimdi çiftçi son derece umutsuz bankalara borçlu ve adeta faize çalışır durumda. Pancar ekilmiyor kotalara takılıyor eksik ekerse bir türlü cezalandırılıyor fazla üretme başka türlü ceza alıyor. Tarımda bütün girdi maliyetleri artıyor. Mazot artıyor, tohum artıyor, ilaç artıyor, gübre artıyor ama maalesef çiftçi hak ettiğini alamadığı için tarlasını süremiyor tarlasına gidemiyor. Aynı durumlar hayvancılıkta da geçerli Yozgatlı çiftçi yumurtaya, süte, ete kendisi dahi alışamıyor üretecek halde değil.” dedi.

“YOZGAT’IN KAMU KURUMLARI KAPATILIYOR”

Yozgat’ın ilçelerinde kapatılan kurumlara değinen Emir, “Yenifakılı ilçesinde PTT gibi başka küçük devlet kurumları kapatılıyor. Kapatılan kurum Boğazlıyan ilçesine bağlanıyor çünkü Yenifakılı ilçesi iktidar partisinden değil. İYİ Partili bir belediye alınca Yenifakılı ilçesini hemen cezalandırıyor benzer durumlar Çayıralan İlçesi için de geçerli sen misin CHP’ye oy veren, sen misin CHP’li belediye başkanlığını yapan diyerek cezalandırılıyor. Çayıralan ilçesine gittiğimiz da herhangi bir yatırım yapılmadığı açıkça görüyorsunuz doğalgaz gelmeyen nadir ilçelerden birisi. İktidar kendisinden olmayan kendisine destek vermeyeni kendisine oy vermeyeni Türkiye’de terörist saydığı gibi, Türkiye’de dışladığı gibi aynısını Yozgat’ta da yapıyor. Aslında Yozgat o yönden şansız Yozgat iktidar partisine çok büyük bir oranla destek vermesine rağmen iktidar partisi seçmeni hak ettiğini alamıyor ve Yozgat giderek küçülüyor ve geri bırakılıyor.” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”

Seçim çalışmaları yapacaklarının altını çizen Emir, “Yozgat’ta seçim çalışması yapacağız ve her bir sandığa en az bir ve birden fazla üyemizi sorumlu olarak yerleştireceğiz ve tek bir oyu bile heba etmeyeceğiz her bir oyumuzun peşinde olacağız. Bizler bu seçimlerin zor olacağını biliyoruz ama bizleri bilsinler ki bizim oylarımıza göz dikenler oyları çalabileceklerini düşünenler Yozgat’ta da Türkiye’nin her hangi bir sandığında da buna asla izin vermeyeceğiz. Bizim örgütümüz yüz yıllık geleneğinden aldığı güçle kararlılığıyla bu mücadeleyi vereceğiz. Türkiye’nin huzura, uzlaşmaya, berekete ihtiyacı var. Vatandaşlarımız ağır bir yoksullukla baş başa. Hayat pahalılığı şuanda en büyük sorun mutfaklarda yangın var adeta. İnsanlarımız açlıkla karşı karşıya ama sarayda oturanlar günü gün ediyorlar ve halkın dertlerinden habersizler onların gündemleri başka onlar malı nasıl götürürüz derdinler ama Yozgat’a gelseler çiftçiyi, emekliyi, işçi ile sohbet etseler aslında Türkiye’nin gündeminin farklı olduğunu görecekler” diye konuştu.

»Haber Merkezi